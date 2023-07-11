"Сюрприз для мамы": Али Окапов подарил Розе Рымбаевой новый автомобиль

Роза Рымбаева с сыном, невесткой и внуком. Кадр из видео: instagram.com/akerkeburkitbay

Казахстанский певец Али Окапов подарил новый автомобиль своей маме - народной артистке Казахстана Розе Рымбаевой. Об этом рассказала его супруга в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Али Окапов поведал в соцсети, что собрался повезти семью на отдых. Но перед этим решил устроить любимой маме сюрприз, однако не рассказал о подробностях. Подписчики узнали обо всем от его супруги Акерке.

"Вчера был прекрасный день для нашей семьи. Али сделал нашей маме подарок и вручил ей ключи от нового автомобиля. Новая модель, красивый цвет. Пусть будет на радость", - написала Акерке на своей страничке.

Подписчики тут же оставили свои комментарии под постом.

"Какой прекрасный подарок для мамы", "Молодцы, что так уважаете маму", "Роза Рымбаева заслужила. Ее сыновья оправдывают ее надежды, оба очень воспитанные", "Отличный сюрприз для мамы", - отметили подписчики.

Мы писали также, что ставшая мамой Акерке Буркитбай рассказала о поддержке свекрови и мужа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2028180-syurpriz-dlya-mamy-ali-okapov-podaril-roze-rymbaevoy-novyy-avtomobil/