Впервые ставший отцом Али Окапов подарил жене новый автомобиль (фото)

Акерке Буркитбай с сыном. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Супруга казахстанского певца Али Окапова похвасталась в Instagram подарком мужа, который он ей преподнес после рождения сына. Любящий муж подарил Акерке Буркитбай автомобиль, передает NUR.KZ.

Новоиспеченная мама выложила на своей страничке фото, на котором запечатлелась с ребенком на руках на фоне новенького авто, перевязанного красной лентой.

"Хочу поделиться с вами счастливым моментом. Сегодня мне сделали такой особый подарок. Очень многое хочется написать, но решила все сказать лично. Спасибо тебе, моя поддержка, мой защитник", - написала Акерке в соцсети, отметив аккаунт Али Окапова.

Али сопроводил публикацию супруги смайликом в виде красного сердечка.

"Будьте счастливы", "Пусть ваше уважение друг к другу и ваша любовь только крепнет, пусть сынок вырастет хорошим человеком", "Прекрасно, у вас родился сын, теперь появилась машина, следом пусть родится красивая доченька", "Вау, как классно!" - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014446-vpervye-stavshiy-ottsom-ali-okapov-podaril-zhene-novyy-avtomobil-foto/