"Она давно мечтала": Алихан Байзаков подарил матери новую квартиру (фото, видео)

Алихан Байзаков с мамой. Фото: instagram.com/baizaakov

Брат казахстанского блогера Айжан Байзаковой купил матери квартиру, о которой она мечтала. Об этом Алихан Байзаков рассказал в Instagram, поделившись видео и фото с мамой, передает NUR.KZ.

"Купил маме то, о чем она давно мечтала. Помню, как в детстве, я всегда мечтал, чтобы у нас была своя машина и большая квартира. Тогда мы жили в микрорайоне, а квартира была совсем маленькой. Но даже будучи такой, она была наполнена уютом и любовью!" - написал Алихан в своей ленте.

Он рассказал, что мама приучила своих детей к спорту. Вместе с мамой Алихан ездил на тренировки по футболу.

"До сих пор помню, как возвращались с ней на 86-м автобусе с пирожками в руках и лимонадом... Это было лучшее время, я никогда этого не забуду!

Проезжая мимо крутых машин и строящихся новых домов, я всегда говорил маме, что когда-нибудь и я куплю ей такое! Она говорила: "Будьте лидерами во всем, за что бы вы ни взялись!".

Мам, теперь это квартира твоя. Осталось посадить дерево, встретить жену и воспитать сына. Желаю каждому испытать это чувство и подарить своим близким то, о чем они мечтают", - отметил любящий сын.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010999-ona-davno-mechtala-alihan-bayzakov-podaril-materi-novuyu-kvartiru-foto-video/