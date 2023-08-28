Женившийся во второй раз Кыран Талапбек подарил супруге автомобиль

Гульзада Турлаш. Фото: instagram.com/gulzada_tl

Казахстанский видеограф и режиссер Кыран Талапбек, женившийся во второй раз, подарил супруге новый автомобиль. Гульзада Турлаш поделилась эмоциями с подписчиками в Instagram, передает NUR.KZ.

Напомним, в июле Кыран Талапбек и Гульзада Турлаш поженились. В Сети появились кадры с их свадьбы.

Кыран решил сделать сюрприз своей жене, подарив ей авто. Делясь своими впечатлениями, Гульзада отметила, что любима Всевышним и чувствует это.

"Мой супруг послан мне свыше. Это я тоже точно знаю. Мы не идеальны, но мы дополняем друг друга. Когда-то, в самых сложных ситуациях, он не раз доказывал свою любовь и продолжает это делать каждый день.

Меня любят просто за то, что я есть. Представляете? Так бывает. Я счастлива быть любимой женой такого сильного мужчины с большой буквы "М". "Сказал - сделал" - вот так бы я описала его, моего любимого", - призналась Гульзада.

Сторис Гульзады Турлаш. Фото: instagram.com/gulzada_tl

Она также поблагодарила пользователей соцсети за подравления. Подписчицам она посоветовала развиваться, учиться, работать над собой и быть интересной личностью.

"Девочки, не переставайте мечтать, верить и терпеливо ждать", - написала она.

Сторис Гульзады Турлаш. Фото: instagram.com/gulzada_tl

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2034271-zhenivshiysya-vo-vtoroy-raz-kyran-talapbek-podaril-supruge-avtomobil/