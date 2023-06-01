Гульмира Избасханова сообщила фанатам, что приобрела квартиру в Алматы

Гульмира Избасханова. Фото: instagram.com/gulmira_izbaskhanova

Молодая отечественная певица Гульмира Избасханова рассказала фанатам в Instagram о том, что приобрела квартиру в Алматы. Подписчики искренне порадовались за нее, передает NUR.KZ.

Гульмира показала своим подписчикам в Instagram ключи от заветной квартиры.

"У меня есть отличная новость, которой я хочу поделиться с вами. Спасибо Аллаху, благодаря ему и поддержке народа я приобрела двухкомнатную квартиру в Алматы. Желаю всем, кто смотрит это видео, кто сейчас снимает квартиру, чтобы и у вас был свой собственный дом", - отметила она.

Одна из первых поздравила девушку народная артистка Казахстана Макпал Жунусова. К ней также присоединились другие пользователи соцсети.

"Поздравляем!", "Ты такая особенная, люблю тебя", "Счастья в новом доме", "Наслаждайся результатом своего труда", - написали они.

Напомним, осенью прошлого года Гульмире Избасхановой провели обряд "сырға салу".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022959-gulmira-izbashanova-soobschila-fanatam-chto-priobrela-kvartiru-v-almaty/