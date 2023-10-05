Торегали Тореали подарил супруге новый автомобиль
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Казахстанский певец Торегали Тореали устроил своей супруге Толкын приятный сюрприз. Он подарил ей новый автомобиль. Видео артист разместил в Instagram, передает NUR.KZ.
Судя по видео, Толкын ничего не знала о подарке. Трогательные кадры Торегали разместил на своей странице и подписал стихотворными строками.
В стихотворении он отметил, что дарит авто любимой супруге, которая привнесла смысл в его жизнь. Торегали добавил, что Толкын - примерная келин, он уверен, что она будет на новой машине возить его маму на тои.
Напомним, в середине июня Торегали Тореали задержали сотрудники полиции в Алматы в состоянии наркотического опьянения.
Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет. Его адвокат Тлеужан Кишкенебаев рассказал, что в момент задержания в автомобиле с ним находилась беременная супруга.
В отношении Торегали Тореали завели уголовное дело, позже он получил еще трое суток ареста. А потом его снова наказали - он получил 15 суток еще за два нарушения.
В середине июля Торегали Тореали выпустили на свободу. В сентябре артисту вынесли приговор по инциденту с полицией, его привлекли к общественным работам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2039642-toregali-toreali-podaril-supruge-novyy-avtomobil-video/