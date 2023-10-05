Торегали Тореали подарил супруге новый автомобиль

Казахстанский певец Торегали Тореали устроил своей супруге Толкын приятный сюрприз. Он подарил ей новый автомобиль. Видео артист разместил в Instagram, передает NUR.KZ.

Судя по видео, Толкын ничего не знала о подарке. Трогательные кадры Торегали разместил на своей странице и подписал стихотворными строками.

В стихотворении он отметил, что дарит авто любимой супруге, которая привнесла смысл в его жизнь. Торегали добавил, что Толкын - примерная келин, он уверен, что она будет на новой машине возить его маму на тои.

Напомним, в середине июня Торегали Тореали задержали сотрудники полиции в Алматы в состоянии наркотического опьянения.

Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет. Его адвокат Тлеужан Кишкенебаев рассказал, что в момент задержания в автомобиле с ним находилась беременная супруга.

В отношении Торегали Тореали завели уголовное дело, позже он получил еще трое суток ареста. А потом его снова наказали - он получил 15 суток еще за два нарушения.

В середине июля Торегали Тореали выпустили на свободу. В сентябре артисту вынесли приговор по инциденту с полицией, его привлекли к общественным работам.