Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Торегали Тореали подарил супруге новый автомобиль

Опубликовано:

Торегали Тореали с сестрами. Фото
Торегали Тореали с супругой. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский певец Торегали Тореали устроил своей супруге Толкын приятный сюрприз. Он подарил ей новый автомобиль. Видео артист разместил в Instagram, передает NUR.KZ.

Судя по видео, Толкын ничего не знала о подарке. Трогательные кадры Торегали разместил на своей странице и подписал стихотворными строками.

В стихотворении он отметил, что дарит авто любимой супруге, которая привнесла смысл в его жизнь. Торегали добавил, что Толкын - примерная келин, он уверен, что она будет на новой машине возить его маму на тои.

Напомним, в середине июня Торегали Тореали задержали сотрудники полиции в Алматы в состоянии наркотического опьянения.

Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет. Его адвокат Тлеужан Кишкенебаев рассказал, что в момент задержания в автомобиле с ним находилась беременная супруга.

В отношении Торегали Тореали завели уголовное дело, позже он получил еще трое суток ареста. А потом его снова наказали - он получил 15 суток еще за два нарушения.

В середине июля Торегали Тореали выпустили на свободу. В сентябре артисту вынесли приговор по инциденту с полицией, его привлекли к общественным работам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2039642-toregali-toreali-podaril-supruge-novyy-avtomobil-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.