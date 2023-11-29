Подарок сыну за 60 млн тенге: Молдир Ауелбекова показала, на что потратила крупную сумму (видео)

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова, подарившая маленькому сыну презент за 60 миллионов тенге, наконец показала фанатам в Instagram, на что потратила столь крупную сумму, передает NUR.KZ.

Накануне Молдир Аулбекова рассказала, что сделала подарок 7-летнему сыну за 60 миллионов тенге на его день рождения. Подписчики задались вопросом, что же это за дорогой презент. Певица наконец удовлетворила их любопытство.

"Вот такой подарок за 60 миллионов тенге. Мой сын хотел квартиру. И это еще одно мое большое достижение. Я даже поплакала от радости. Безмерно благодарна Всевышнему.

Спасибо моим родителям, которые всегда поддерживают меня, а также моим детям, мотивирующим меня. Спасибо всем вам за теплые пожелания! Пусть у всех будет такая радость", - написала она.

"Как здорово!", "Пусть этот дом будет наполнен радостью", "Конечно, если есть возможность, надо с детства копить", "Молодец!" - написали пользователи Казнета под публикацией певицы.