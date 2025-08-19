Дженнифер Лопес появилась на обложке журнала в полупрозрачном наряде

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, недавно выступавшая в Казахстане, попала на обложку журнала Out Magazine, снявшись в полупрозрачном платье, передает NUR.KZ.

Обложку выпуска Джей Ло показала в своем Instagram. На фото в галерее поста она полулежит в полупрозрачном кружевном костюме, сквозь ткань которого просвечивает нижнее белье. Судя по подписи к посту, номер журнала с этой обложкой выйдет осенью.

Кроме того, на втором фото в галерее поста Лопес показала фигуру в платье-сетке и комплекте нижнего белья, дополнив образ открытыми туфлями с застежками на щиколотках.

Позже Дженнифер Лопес опубликовала еще один пост с этим образом - на этот раз в цвете.

Напомним, 1 августа на стадионе "Астана Арена" прошел первый концерт Дженнифер Лопес. Тогда поклонники певицы пришли на концерт за несколько часов до начала.

Команда Лопес в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщалось, что на концерте находились около 30 тыс. человек. Также выяснилось, что на концерте певицы в Астане произошел конфликт, в котором, как выяснилось, приняла участие жена полицейского.

Кроме того, во время визита в Астану на певицу надели казахский камзол. А депутат маслихата Астаны раскритиковала певицу за откровенные наряды.

Затем, 10 августа, в Алматы прошел концерт Дженнифер Лопес. Мировая поп-звезда почти два часа выступала перед казахстанской публикой. На сцене певица провела гендер-пати для местной пары. Также во время концерта на шею певицы забрался огромный кузнечик - кадры произошедшего разлетелись в соцсетях.

А казахстанка Ялита Ильясова на своей странице в Instagram опубликовала видео с информацией о конфликте, который произошел в VIP-зоне на концерте Джей Ло.

Также мы писали, что после концерта Джей Ло в Алматы против казахстанца возбудили уголовное дело. По информации полиции, подозреваемый разместил объявление на одной из интернет-платформ, где продал два поддельных билета на концерт. А некоторые волонтеры в соцсетях пожаловались на условия работы на концерте Дженнифер Лопес в Алматы.

И после концертов в Казахстане певица Дженнифер Лопес в соцсетях поделилась контентом, где показывает подарки поклонников из нашей страны.

В Минфине рассказали об экономическом эффекте концерта Джей Ло. И в акимате южной столицы рассказали, сколько заработал Алматы на концерте Дженнифер Лопес.

