jitsu gif
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами

      Дженнифер Лопес появилась на обложке журнала в полупрозрачном наряде

      Опубликовано:

      Дженнифер Лопес
      Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

      Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, недавно выступавшая в Казахстане, попала на обложку журнала Out Magazine, снявшись в полупрозрачном платье, передает NUR.KZ.

      Обложку выпуска Джей Ло показала в своем Instagram. На фото в галерее поста она полулежит в полупрозрачном кружевном костюме, сквозь ткань которого просвечивает нижнее белье. Судя по подписи к посту, номер журнала с этой обложкой выйдет осенью.

      Кроме того, на втором фото в галерее поста Лопес показала фигуру в платье-сетке и комплекте нижнего белья, дополнив образ открытыми туфлями с застежками на щиколотках.

      Позже Дженнифер Лопес опубликовала еще один пост с этим образом - на этот раз в цвете.

      Напомним, 1 августа на стадионе "Астана Арена" прошел первый концерт Дженнифер Лопес. Тогда поклонники певицы пришли на концерт за несколько часов до начала.

      Команда Лопес в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщалось, что на концерте находились около 30 тыс. человек. Также выяснилось, что на концерте певицы в Астане произошел конфликт, в котором, как выяснилось, приняла участие жена полицейского.

      Кроме того, во время визита в Астану на певицу надели казахский камзол. А депутат маслихата Астаны раскритиковала певицу за откровенные наряды.

      Затем, 10 августа, в Алматы прошел концерт Дженнифер Лопес. Мировая поп-звезда почти два часа выступала перед казахстанской публикой. На сцене певица провела гендер-пати для местной пары. Также во время концерта на шею певицы забрался огромный кузнечик - кадры произошедшего разлетелись в соцсетях.

      А казахстанка Ялита Ильясова на своей странице в Instagram опубликовала видео с информацией о конфликте, который произошел в VIP-зоне на концерте Джей Ло.

      Также мы писали, что после концерта Джей Ло в Алматы против казахстанца возбудили уголовное дело. По информации полиции, подозреваемый разместил объявление на одной из интернет-платформ, где продал два поддельных билета на концерт. А некоторые волонтеры в соцсетях пожаловались на условия работы на концерте Дженнифер Лопес в Алматы.

      И после концертов в Казахстане певица Дженнифер Лопес в соцсетях поделилась контентом, где показывает подарки поклонников из нашей страны.

      В Минфине рассказали об экономическом эффекте концерта Джей Ло. И в акимате южной столицы рассказали, сколько заработал Алматы на концерте Дженнифер Лопес.

