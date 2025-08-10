Дженнифер Лопес провела гендер-пати для пары из Алматы (видео)

В воскресенье, 10 августа, в Алматы прошел концерт мировой поп-дивы Дженнифер Лопес, на котором звезда провела гендер-пати для пары из Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

После того, как певица выступила с несколькими хитами, ее попросили огласить пол первого ребенка семейной пары из Алматы, передав конверт певице. Джей Ло вскрыла конверт и обрадовала будущих родителей возгласом "Это девочка!"

Напомним, концерт Джей Ло начался на полтора часа позже, чем должен был. На разогреве у мировой знаменитости выступили диджеи и казахстанский исполнитель Sadraddin.

Сама певица начала концерт с хита On the floor, подарив алматинцам и гостям города массу эмоций. Восторженные зрители встретили американскую звезду радостными возгласами.

"Я счастлива видеть вас и быть здесь с вами этим вечером. Вы будете петь со мной? Вы будете танцевать со мной?" - обратилась Джей Ло к казахстанцам.

