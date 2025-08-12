jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Волонтеры пожаловались на условия работы на концерте Джей Ло в Алматы

      Опубликовано:

      Концерт Дженнифер Лопес в Алматы
      Концерт Дженнифер Лопес в Алматы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

      Некоторые волонтеры в соцсетях пожаловались на условия работы на концерте Дженнифер Лопес в Алматы. Внимание на жалобы несовершеннолетних волонтеров обратила детский омбудсмен.

      В паблике almatinec_live в Instagram опубликовали обращение одного из волонтеров, который рассказал о том, как ему пришлось работать на концерте.

      "Меня держат тут с 11 часов. Организация тут полностью нулевая. Я устал, нас не заменяют, говорят быть постоянно на посту. Мы голодные, уставшие. Даже на не пустят, есть шанс маленький", - рассказал молодой человек.

      Однако в комментариях некоторые пользователи, которые завили, что тоже были волонтерами на этом мероприятии, что все было иначе.

      "Нам каждому выдавали бургеры и напитки, нас пустили на концерт в то же время, когда вышла Джей Ло, замена всегда была, координаторы спрашивали как чувствуют себя волонтеры", "Я участвовала на этом концерте как волонтер. Нас покормили, а после запустили на концерт. Все было отлично, особенно концерт", "Всех волонтеров покормили и дали попить, нас (волонтёров) было очень много и каждый друг друга заменяли. То что вы оказались нежнее всех в этом нашей вины нет", - ответили они в комментариях под видео.

      Еще одна волонтер заявила, что они находились на месте проведения концерта с 11 утра, а кормить начали лишь к 19:00. А после концерта некоторые несовершеннолетние остались, чтобы убрать на стадионе.

      Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева у себя на странице в Facebook прокомментировала жалобы несовершеннолетних волонтеров.

      "Касательно привлечения несовершеннолетних в качестве волонтеров на концерте в Алматы. Направила обращение в Комитет по охране прав детей и уполномоченные органы для изучения всех обстоятельств и принятия соответствующих мер", - написала она.

      Напомним, в Алматы 10 августа прошел концерт Дженнифер Лопес. Мировая поп-звезда почти два часа выступала перед казахстанской публикой.

      Певица также провела гендер-пати для местной пары. Джей Ло вскрыла конверт и обрадовала будущих родителей возгласом "Это девочка!"

      Также во время концерта на шею певицы забрался огромный кузнечик - кадры произошедшего разлетелись в соцсетях.

      А казахстанка Ялита Ильясова на своей странице в Instagram опубликовала видео с информацией о конфликте, который произошел в VIP-зоне на концерте Джей Ло.

      Также мы писали, что после концерта Джей Ло в Алматы против казахстанца возбудили уголовное дело. По информации полиции, подозреваемый разместил объявление на одной из интернет-платформ, где продал два поддельных билета на концерт.

