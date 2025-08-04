"Почти как женгешка": казахстанцу удалось надеть на Дженнифер Лопес камзол (фото)

Казахстанец Динмухаммед Сыздыков опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой певица Дженнифер Лопес примерила казахский камзол, передает NUR.KZ.

Динмухаммед Сыздыков в описании профиля в Instagram указал, что "надевает на знаменитостей шапаны". Судя по его публикации, ему также удалось надеть национальный камзол на певицу Дженнифер Лопес.

"Надел казахский камзол Джей Ло. Прекрасная ручная работа, Дженнифер очень понравилось", - заявил мужчина.

Подписчики в комментариях отреагировали на публикацию положительно.

"Почти как женгешка", "Классно", "Дженнифер очень идет", "Какая чудесная работа", - написали казахстанцы.

Отметим, сегодня депутат маслихата Астаны Сауле Самидин критически высказалась о сценических костюмах Дженнифер Лопес.

Напомним, 1 августа на стадионе "Астана Арена" прошел концерт всемирно известной певицы Дженнифер Лопес. Наш корреспондент побывал на масштабном мероприятии и рассказал, что там происходило. При этом поклонники Дженнифер Лопес пришли на концерт за несколько часов до начала.

Затем команда певицы Дженнифер Лопес в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщается, что на концерте находились около 30 тыс. человек.

На следующей неделе звезда даст концерт и в Алматы. Как ранее стало известно, цена билетов варьируется от 40 тыс. до 180 тыс. тенге, кроме того, в стоимость не включен сервисный сбор в размере 10%.

Также выяснилось, что на концерте певицы в Астане произошел конфликт, в котором, как выяснилось, приняла участие жена полицейского.

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