"Почти как женгешка": казахстанцу удалось надеть на Дженнифер Лопес камзол (фото)

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами

      "Почти как женгешка": казахстанцу удалось надеть на Дженнифер Лопес камзол (фото)

      Опубликовано:

      Дженнифер Лопес в чапане
      Дженнифер Лопес в камзоле. Фото: instagram.com/dinmukhammed

      Казахстанец Динмухаммед Сыздыков опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой певица Дженнифер Лопес примерила казахский камзол, передает NUR.KZ.

      Динмухаммед Сыздыков в описании профиля в Instagram указал, что "надевает на знаменитостей шапаны". Судя по его публикации, ему также удалось надеть национальный камзол на певицу Дженнифер Лопес.

      "Надел казахский камзол Джей Ло. Прекрасная ручная работа, Дженнифер очень понравилось", - заявил мужчина.

      Подписчики в комментариях отреагировали на публикацию положительно.

      "Почти как женгешка", "Классно", "Дженнифер очень идет", "Какая чудесная работа", - написали казахстанцы.

      Отметим, сегодня депутат маслихата Астаны Сауле Самидин критически высказалась о сценических костюмах Дженнифер Лопес.

      Напомним, 1 августа на стадионе "Астана Арена" прошел концерт всемирно известной певицы Дженнифер Лопес. Наш корреспондент побывал на масштабном мероприятии и рассказал, что там происходило. При этом поклонники Дженнифер Лопес пришли на концерт за несколько часов до начала.

      Затем команда певицы Дженнифер Лопес в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщается, что на концерте находились около 30 тыс. человек.

      На следующей неделе звезда даст концерт и в Алматы. Как ранее стало известно, цена билетов варьируется от 40 тыс. до 180 тыс. тенге, кроме того, в стоимость не включен сервисный сбор в размере 10%.

      Также выяснилось, что на концерте певицы в Астане произошел конфликт, в котором, как выяснилось, приняла участие жена полицейского.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Концерты Дженнифер Лопес в Казахстане
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.