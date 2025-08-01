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      Концерт Джей Ло в Астане: как это было (фото, видео)

      Опубликовано:

      Концерт Джей Ло в Астане
      Концерт Джей Ло в Астане. Фото: NUR.KZ / Мими Бутенко

      Сегодня в Астане состоялось долгожданное мероприятие - концерт Дженнифер Лопес, звезды мирового масштаба. Как это было, рассказывает корреспондент NUR.KZ.

      Концерт начался с большим опозданием - более чем на час. Учитывая, что зрители начали собираться за 3 часа до предполагаемого начала, ожидание составило более 4-х часов.

      Выйдя на сцену, Дженнифер Лопес поприветствовала казахстанцев.

      "Я так рада здесь быть! Спасибо вам большое. Мы так долго ждали этого события. Астана, вы готовы танцевать и петь всю ночь? Передайте мне цветы! " - сказала певица, и ей тут же передали цветы из зала.

      В процессе концерта Дженнифер Лопес со сцены поздравила казахстанку с днем рождения.

      "Я люблю вас всех, тебя, и тебя, и тебя! Передайте мне цветы! У тебя сегодня день рождения? С днем рождения! Как тебя зовут? Зауре? С днем рождения, Зауре!" - сказала певица.

      Концерт Джей Ло в Астане
      Концерт Джей Ло в Астане. Фото: NUR.KZ / Мими Бутенко

      Джей Ло
      Фото: NUR.KZ / Мими Бутенко: nur.kz

      За весь концерт Джей Ло сменила множество нарядов, и все они были буквально сногсшибательными - блестящие боди разных цветов, сапоги со стразами, ослеплящие брюки. Каждый наряд максимально подчеркивал фигуру.

      Концерт Джей Ло в Астане
      Концерт Джей Ло в Астане. Фото: NUR.KZ / Мими Бутенко

      Джей Ло
      Фото: NUR.KZ / Мими Бутенко: nur.kz

      Астанчан певица порадовала песнями на английском и испанском языках. Джей Ло исполнила свои хиты: On the floor, Waiting For Tonight, Que Hiciste, Get right и другие.

      Концерт Джей Ло в Астане
      Концерт Джей Ло в Астане. Фото: NUR.KZ / Мими Бутенко

      А в финале концерта Джей Ло спустилась к ограждению со зрителями и сделала селфи со всеми, кто успел приготовить смартфоны. Певица постоянно повторяла: "Я вас люблю, спасибо большое, Астана!"

      Концерт Джей Ло в Астане
      Концерт Джей Ло в Астане. Фото: NUR.KZ / Мими Бутенко

      Концерт Джей Ло в Астане
      Концерт Джей Ло в Астане. Фото: NUR.KZ / Мими Бутенко

      Концерт Джей Ло в Астане
      Концерт Джей Ло в Астане. Фото: NUR.KZ / Мими Бутенко

      Также в конце выступления танцоры и бэк-вокалисты певицы отдельно вышли на поклон. В подарок казахстанцам они бросили несколько предметов мерча Джей Ло - это были черные футболки с принтом.

      концерт Джей Ло
      Фото: NUR.KZ / Мими Бутенко: nur.kz

      концерт Джей Ло
      Фото: NUR.KZ / Мими Бутенко: nur.kz

      Напомним, билеты на этот концерт казахстанцы купили с трудом - после старта продаж сайт, где можно было купить билеты, рухнул.

      А сегодня поклонники Дженнифер Лопес пришли на мероприятие за несколько часов до начала. Что происходило до старта мероприятия, читайте в нашем материале.

      Мы также писали, что накануне звезда мировой сцены, поп-дива Дженнифер Лопес впервые прилетела в столицу Казахстана. Кадрами поделился столичный аэропорт.

      А сегодня бэк-вокалистка певицы в соцсетях лестно отозвалась о Казахстане.

      Добавим, на следующей неделе Джей Ло даст концерт и в Алматы.

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