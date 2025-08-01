Концерт Джей Ло в Астане: как это было (фото, видео)
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Сегодня в Астане состоялось долгожданное мероприятие - концерт Дженнифер Лопес, звезды мирового масштаба. Как это было, рассказывает корреспондент NUR.KZ.
Концерт начался с большим опозданием - более чем на час. Учитывая, что зрители начали собираться за 3 часа до предполагаемого начала, ожидание составило более 4-х часов.
Выйдя на сцену, Дженнифер Лопес поприветствовала казахстанцев.
"Я так рада здесь быть! Спасибо вам большое. Мы так долго ждали этого события. Астана, вы готовы танцевать и петь всю ночь? Передайте мне цветы! " - сказала певица, и ей тут же передали цветы из зала.
В процессе концерта Дженнифер Лопес со сцены поздравила казахстанку с днем рождения.
"Я люблю вас всех, тебя, и тебя, и тебя! Передайте мне цветы! У тебя сегодня день рождения? С днем рождения! Как тебя зовут? Зауре? С днем рождения, Зауре!" - сказала певица.
За весь концерт Джей Ло сменила множество нарядов, и все они были буквально сногсшибательными - блестящие боди разных цветов, сапоги со стразами, ослеплящие брюки. Каждый наряд максимально подчеркивал фигуру.
Астанчан певица порадовала песнями на английском и испанском языках. Джей Ло исполнила свои хиты: On the floor, Waiting For Tonight, Que Hiciste, Get right и другие.
А в финале концерта Джей Ло спустилась к ограждению со зрителями и сделала селфи со всеми, кто успел приготовить смартфоны. Певица постоянно повторяла: "Я вас люблю, спасибо большое, Астана!"
Также в конце выступления танцоры и бэк-вокалисты певицы отдельно вышли на поклон. В подарок казахстанцам они бросили несколько предметов мерча Джей Ло - это были черные футболки с принтом.
Напомним, билеты на этот концерт казахстанцы купили с трудом - после старта продаж сайт, где можно было купить билеты, рухнул.
А сегодня поклонники Дженнифер Лопес пришли на мероприятие за несколько часов до начала. Что происходило до старта мероприятия, читайте в нашем материале.
Мы также писали, что накануне звезда мировой сцены, поп-дива Дженнифер Лопес впервые прилетела в столицу Казахстана. Кадрами поделился столичный аэропорт.
А сегодня бэк-вокалистка певицы в соцсетях лестно отозвалась о Казахстане.
Добавим, на следующей неделе Джей Ло даст концерт и в Алматы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2271390-koncert-dzhey-lo-v-astane-kak-eto-bylo-foto-video/
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