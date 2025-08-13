"Мы видели, в каких гостиницах повышали цены": Минфин ждет декларации после концерта Джей Ло

На брифинге в правительстве главу Минфина спросили о выгоде концерта Дженнифер Лопес в Казахстане для экономики, передает корреспондент NUR.KZ.

"К этому событию (концерт Джей Ло - прим. авт.) приезжают туристы из соседних стран. В целом, на концерт, прошедший в Астане, приехали около 5-ти тыс. туристов. В Алматы - около 7-ми тыс. туристов. Они все останавливаются в гостиницах, посещают рестораны, ходят по городу, и, по нашим расчетам, минимум один турист оставляет у нас по 1 тыс. долларов", - сообщил глава Минфина Мади Такиев.

Он добавил, что "это хорошо для экономики".

"Что касается налоговых поступлений, мы еще их не считали, время еще не подошло. Но по внешнему наблюдению мы смотрели, в каких гостиницах по какой причине повышали цены и насколько, какая цена была в ресторанах, по сколько пробивали (счет - прим. авт.) - мы наблюдали. И посмотрим, как они это отразят в декларациях. В целом, мероприятие очень выгодным было", - пояснил Такиев.

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин добавил, что организатор концертов сообщал о 400 млн тенге налоговых поступлений.

"Но срок сдачи деклараций - 25 ноября, и после этого в течение 25 дней оплатят. Он заявлял о 400 млн тенге. Как будет завтра, увидим", - сообщил он.

Напомним, 1 августа на стадионе "Астана Арена" прошел первый концерт Дженнифер Лопес. Тогда поклонники певицы пришли на концерт за несколько часов до начала.

Команда Лопес в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщалось, что на концерте находились около 30 тыс. человек. Также выяснилось, что на концерте певицы в Астане произошел конфликт, в котором, как выяснилось, приняла участие жена полицейского.

Кроме того, во время визита в Астану на певицу надели казахский камзол. А депутат маслихата Астаны раскритиковала певицу за откровенные наряды.

Затем, 10 августа, в Алматы прошел концерт Дженнифер Лопес. Мировая поп-звезда почти два часа выступала перед казахстанской публикой. На сцене певица провела гендер-пати для местной пары. Также во время концерта на шею певицы забрался огромный кузнечик - кадры произошедшего разлетелись в соцсетях.

А казахстанка Ялита Ильясова на своей странице в Instagram опубликовала видео с информацией о конфликте, который произошел в VIP-зоне на концерте Джей Ло.

Также мы писали, что после концерта Джей Ло в Алматы против казахстанца возбудили уголовное дело. По информации полиции, подозреваемый разместил объявление на одной из интернет-платформ, где продал два поддельных билета на концерт. А некоторые волонтеры в соцсетях пожаловались на условия работы на концерте Дженнифер Лопес в Алматы.

И после концертов в Казахстане певица Дженнифер Лопес в соцсетях делится контентом, где показывает подарки поклонников из нашей страны.

