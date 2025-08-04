Депутат маслихата раскритиковала откровенные наряды Дженнифер Лопес

Депутат маслихата Астаны Сауле Самидин высказалась о сценических костюмах мировой звезды Дженнифер Лопес, которая недавно выступила в столице, передает NUR.KZ.

Свое мнение об откровенных нарядах певицы Сауле Самидин опубликовала в Threads.

"Даже моя дочь (ей 16) отметила, что в Эмиратах она выступала в закрытых нарядах, из уважения к культуре. Мы не Эмираты, и у нас другие ориентиры. Но все же у нас есть ментальность, и, возможно, некоторые образы можно было адаптировать под местную аудиторию.

Хотя, конечно, JLO остается собой в стиле и самовыражении. Важно другое - мы увидели, как молодое поколение уже воспринимает эти вещи иначе. И это повод к осмысленному диалогу, а не к запретам", - написала депутат.

Концерт Джей Ло в Астане. Фото: NUR.KZ / Мими Бутенко

Данный пост вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети. Люди в комментариях отметили, что в Казахстане есть более насущные проблемы, на которые стоит обратить внимание.

"Уважаемая Сауле! Учитывая, что вы председатель нашего маслихата с 2023(!) года, мы вас очень просим обратить ваше ценное внимание, (которое обеспечивается на наши налоги), на что-то более важное и необходимое в нашей стране.

К примеру, вносить изменения в законодательстве по правам и соцзащите женщин от абьюза, избавление страны от строительных контор мошенников, так и от кибермошенников, гонения за отцами-алиментщиками, которые скрывают зарплаты, коррупция при ремонте инфраструктурных объектов в стране как ремонты дорог и т.д.", - ответил один из комментаторов.

Комментарий. Скриншот: threads.com/@saulesamidin

"А почему бы вам не обратить внимание на проблему, что на левом берегу, в районе Экспо почти нет госсадов. Мы не раз поднимали эту тему, и вы были на встрече с архитектурой, где была Зиуарханым, вы вроде курируете этот район", - также написали под постом.

Комментарий. Скриншот: threads.com/@saulesamidin

"Сауле, как депутат, займитесь более важными делами, и скажите Джей Ло рахмет за пополнение бюджета", - высказался еще один комментатор.

Комментарий. Скриншот: threads.com/@saulesamidin

Ну а большинство подчеркнули, что сценические образы Дженнифер Лопес соответствуют ее стилю и жанру, и наоборот вдохновили многих стремиться к здоровому образу жизни.

Концерт Джей Ло в Астане. Фото: NUR.KZ / Мими Бутенко

"Джей Ло была шикарна во всех своих нарядах, это сценический образ, и ни один из них не выглядел пошло, все в рамках жанра! Своей сногсшибательной фигурой (ей 56) она продемонстрировала физическое здоровье, трудолюбие, дисциплину, любовь к себе и своему телу, вдохновив тысячи девушек на здоровый образ жизни, спорт и правильное питание!" - ответили депутату.

Комментарий. Скриншот: threads.com/@saulesamidin

По информации с сайта маслихата Астаны, Сауле Самидин является депутатом с марта 2023 года.

Также она председатель постоянной комиссии по социально-культурному развитию. Кроме того является председателем Совета деловых женщин Астаны и членом партии AMANAT. Обладает государственными наградами, в том числе медалью "Ерен еңбегі үшін".

Напомним, 1 августа на стадионе "Астана Арена" прошел концерт всемирно известной певицы Дженнифер Лопес. Наш корреспондент побывал на масштабном мероприятии и рассказал, что там происходило. При этом поклонники Дженнифер Лопес пришли на концерт за несколько часов до начала.

Затем команда певицы Дженнифер Лопес в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщается, что на концерте находились около 30 тыс. человек.

Также в МВД рассказали, что во время концерта в полицию поступили несколько обращений по поводу пропавших детей и утерянных вещей. Все дети были найдены и возвращены родителям, а потерянные вещи - возвращены владельцам.

На этой неделе звезда даст концерт и в Алматы. Как ранее стало известно, цена билетов варьируется от 40 тыс. до 180 тыс. тенге, кроме того, в стоимость не включен сервисный сбор в размере 10%.

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