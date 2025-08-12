После концерта Джей Ло в Алматы против казахстанца возбудили уголовное дело

В Алматы продавали фальшивые билеты на концерт Дженнифер Лопес. Полиция задержала подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сегодня мы писали, что в воскресенье, 10 августа, не все смогли насладиться творчеством американской певицы, поскольку приобрели фальшивые билеты на концерт в Алматы.

Тем временем на медиапортале МВД сообщили, что мужчину, подозреваемого в мошенничестве, связанном с продажей билетов на концерт Дженнифер Лопес, задержали.

По информации полиции, подозреваемый разместил объявление на одной из интернет-платформ, где продал два поддельных билета на концерт.

"Мы настоятельно рекомендуем покупать билеты только на официальных сайтах или в проверенных кассах, чтобы избежать подобных ситуаций", - отметил заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Еркебулан Койшыбаев.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, в Алматы прошел концерт Дженнифер Лопес. Мировая поп-звезда почти два часа выступала перед казахстанской публикой.

Певица также провела гендер-пати для местной пары. Джей Ло вскрыла конверт и обрадовала будущих родителей возгласом "Это девочка!"

Также во время концерта на шею певицы забрался огромный кузнечик - кадры произошедшего разлетелись в соцсетях.

А казахстанка Ялита Ильясова на своей странице в Instagram опубликовала видео с информацией о конфликте, который произошел в VIP-зоне на концерте Джей Ло.

Это был второй концерт Джей Ло в Казахстане - первый прошел в Астане 1 августа. Наш корреспондент побывал на масштабном мероприятии и рассказал, что там происходило. При этом поклонники Дженнифер Лопес пришли на концерт за несколько часов до начала.

После концерта команда певицы в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщается, что мероприятие посетили около 30 тыс. человек.

