Пришли к стадиону за несколько часов до начала: что происходит перед концертом Джей Ло в Астане

Скоро в Астане состоится концерт певицы Дженнифер Лопес, но ее поклонники пришли на концерт за несколько часов до начала, передает корреспондент NUR.KZ с места событий.

Зрители стали собираться на концерт Джей Ло за много часов до начала. Официальный старт концерта в 19:30, однако в билетах прописано, что зрителей просят прийти минимум на 3 часа раньше для комфортного входа.

Для удобства вход в каждый сектор сделали отдельным. Проходы открыли с 16:30, но буквально через полчаса уже образовались длинные очереди.

Организаторы в рупор просят не толпиться и не толкаться, уверяя, что на концерт успеют зайти все.

"Дорогие гости, все попадут на концерт, просьба не бежать, когда начинается запуск", - объявляют в рупор.

А некоторые поклонники певицы и вовсе ожидали Джей Ло у выхода из отеля. Певица, судя по всему, направилась на саундчек перед выступлением.

Сегодня мы также писали, что бэк-вокалистка певицы в соцсетях лестно отозвалась о Казахстане.

Накануне звезда мировой сцены, поп-дива Дженнифер Лопес впервые прилетела в столицу Казахстана. Кадрами поделился столичный аэропорт.

Добавим, сегодня в Астане пройдет концерт Дженнифер Лопес, билеты на который казахстанцы купили с таким трудом - после старта продаж сайт, где можно было купить билеты, рухнул.

Из-за концерта будет временно ограничено движение автотранспорта в районе стадиона "Астана Арена" - со стороны Ледового дворца "Алау" и велотрека "Сарыарка". В акимате поясняли, что это необходимо для обеспечения общественной безопасности, комфортного подъезда и передвижения гостей мероприятия.

На следующей неделе Джей Ло даст концерт и в Алматы.

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