В акимате рассказали, сколько заработал Алматы на концерте Дженнифер Лопес

Концерт Дженнифер Лопес, который 1 августа прошел в Алматы, собрал 27 тыс. зрителей и 10 млрд тенге, об этом рассказали в акимате южной столицы передает NUR.KZ.

В ведомстве подвели итоги - шоу посетили 27 тыс. зрителей, из них 7 тыс. - гости из 35 стран мира.

Экономический эффект:

более 10 млрд тенге оборота;

около 600 млн тенге налогов;

только иностранные туристы оставили в Алматы, в период проведения концерта, свыше 5 млрд тенге.

"Команда Дженнифер Лопес высоко оценила организацию концерта. Главный режиссер тура Дженнифер Лопес и технический директор Григорий Антропов отметили, что подготовка именно алматинской площадки была лучшей среди всех", - заявили в акимате.

В ведомстве считают, что подобные события усиливают туристическую привлекательность Алматы и закрепляют за городом статус важной точки на карте мировых гастролей.

Напомним, 1 августа на стадионе "Астана Арена" прошел первый концерт Дженнифер Лопес. Тогда поклонники певицы пришли на концерт за несколько часов до начала.

Команда Лопес в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщалось, что на концерте находились около 30 тыс. человек. Также выяснилось, что на концерте певицы в Астане произошел конфликт, в котором, как выяснилось, приняла участие жена полицейского.

Кроме того, во время визита в Астану на певицу надели казахский камзол. А депутат маслихата Астаны раскритиковала певицу за откровенные наряды.

Затем, 10 августа, в Алматы прошел концерт Дженнифер Лопес. Мировая поп-звезда почти два часа выступала перед казахстанской публикой. На сцене певица провела гендер-пати для местной пары. Также во время концерта на шею певицы забрался огромный кузнечик - кадры произошедшего разлетелись в соцсетях.

А казахстанка Ялита Ильясова на своей странице в Instagram опубликовала видео с информацией о конфликте, который произошел в VIP-зоне на концерте Джей Ло.

Также мы писали, что после концерта Джей Ло в Алматы против казахстанца возбудили уголовное дело. По информации полиции, подозреваемый разместил объявление на одной из интернет-платформ, где продал два поддельных билета на концерт. А некоторые волонтеры в соцсетях пожаловались на условия работы на концерте Дженнифер Лопес в Алматы.

И после концертов в Казахстане певица Дженнифер Лопес в соцсетях поделилась контентом, где показывает подарки поклонников из нашей страны.

В Минфине рассказали об экономическом эффекте концерта Джей Ло.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.