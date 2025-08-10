Как прошел концерт Джей Ло в Алматы (видео)

В Алматы завершился концерт Дженнифер Лопес. Мировая поп-звезда почти два часа выступала перед казахстанской публикой, передает корреспондент NUR.KZ.

Концерт начался с полуторачасовой задержкой - практически в 20.30. Перед ее выступлением публику "разогревал" певец Sadraddin. Затем на сцену вышла Джей Ло, которая сходу зажгла хитом On the floor.

Певица исполнила множество известных треков, включая такие, как Save me tonight, Jenny from the block, Everyday is my birthday, Waiting for tonight и другие.

Во время шоу артистка сменила несколько нарядов, переодеваясь буквально за считанные минуты.

Концерт Дженнифер Лопес в Алматы. Фото: NUR.KZ

В перерывах команда певицы представила хореографические номера, демонстрируя пластику и грацию.

Помимо этого, Джей Ло неоднократно обращалась к казахстанским поклонниками, говоря о том, что она счастлива быть в Казахстане. Фанаты проявили взаимность, подарив Дженнифер Лопес несколько огромных букетов цветов.

Концерт Дженнифер Лопес в Алматы. Фото: NUR.KZ

Также певицу попросили озвучить пол ребенка для будущих родителей. Джей Ло вскрыла переданный ей конверт и заявила, что пол будущего малыша - девочка.

На прощание артистка вновь призналась в любви Казахстану и пожелала своим поклонникам "делать то, что вы любите, с теми, кого вы любите".

Она попрощалась со зрителями и, казалось, шоу закончилось. Однако спустя несколько минут певица вновь появилась на сцене, спев еще одну песню на бис и спустившись к поклонникам, чтобы сделать с ними селфи и оставить автограф. После этого выступление завершилось.

В акимате Алматы уточняют, что на концерте собралось больше 20 тысяч зрителей. Среди них — гости из более чем 35 стран и свыше 8 тысяч иностранных туристов.

Напомним, это второй концерт Джей Ло в Казахстане - первый прошел в Астане 1 августа. Наш корреспондент побывал на масштабном мероприятии и рассказал, что там происходило. При этом поклонники Дженнифер Лопес пришли на концерт за несколько часов до начала.

После концерта команда певицы в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщается, что мероприятие посетили около 30 тыс. человек.

