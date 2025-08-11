"Счастливый": кузнечик забрался на Джей Ло и стал звездой ее концерта в Алматы (видео)
Опубликовано:
Во время концерта Дженнифер Лопес в Алматы на обнаженную шею певицы забрался огромный кузнечик - кадры произошедшего разлетелись в соцсетях, передает NUR.KZ.
Видео с насекомым опубликовал в Instagram блогер Артур Аскарулы. На кадрах видно, как большой кузнечик сел на шею певицы в тот момент, когда Джей Ло снимала камера крупным планом - курьезный момент видели зрители на большом экране Центрального стадиона.
Появление насекомого никак не помешало артистке продолжить свою работу, кроме того, в какой-то момент Лопес эффектно сбросила с себя кузнечика.
Многие пользователи соцсетей пошутили над произошедшим.
"Даже кузнечик побывал на концерте Джей Ло, а я нет", "Вы заплатили за концерт, а он на ней бесплатно", "Счастливый кузнечик", "Без билета прошел - 100%", " Вот у кого VIP-место", - писали пользователи.
Также же некоторые отметили профессионализм Дженнифер Лопес.
"Тот уровень профессионализма к которому я иду. Королева", "Она так изящно сбросила его с себя - настоящая звезда", "Она молодец - без паники", "Профессионал - дотянула ноту до конца", - обратили внимание комментаторы.
Напомним, это второй концерт Джей Ло в Казахстане - первый прошел в Астане 1 августа. Наш корреспондент побывал на масштабном мероприятии и рассказал, что там происходило. При этом поклонники Дженнифер Лопес пришли на концерт за несколько часов до начала.
После концерта команда певицы в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщается, что мероприятие посетили около 30 тыс. человек.
Также мы подробно рассказали, как прошел алматинский концерт Джей Ло. Стоит отметить, что Лопес провела гендер-пати для пары из Алматы во время выступления.
- Как прошел концерт Джей Ло в Алматы (видео)
- Дженнифер Лопес провела гендер-пати для пары из Алматы (видео)
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2273871-schastlivyy-kuznechik-zabralsya-na-dzhey-lo-i-stal-zvezdoy-koncerta-v-almaty-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах