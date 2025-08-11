jitsu gif
    Шоубиз
      "Счастливый": кузнечик забрался на Джей Ло и стал звездой ее концерта в Алматы (видео)

      Опубликовано:

      Кузнечик забрался на Дженнифер Лопес
      Кузнечик забрался на Дженнифер Лопес. Кадр из видео: instagram.com/archibaaalt

      Во время концерта Дженнифер Лопес в Алматы на обнаженную шею певицы забрался огромный кузнечик - кадры произошедшего разлетелись в соцсетях, передает NUR.KZ.

      Видео с насекомым опубликовал в Instagram блогер Артур Аскарулы. На кадрах видно, как большой кузнечик сел на шею певицы в тот момент, когда Джей Ло снимала камера крупным планом - курьезный момент видели зрители на большом экране Центрального стадиона.

      Появление насекомого никак не помешало артистке продолжить свою работу, кроме того, в какой-то момент Лопес эффектно сбросила с себя кузнечика.

      Многие пользователи соцсетей пошутили над произошедшим.

      "Даже кузнечик побывал на концерте Джей Ло, а я нет", "Вы заплатили за концерт, а он на ней бесплатно", "Счастливый кузнечик", "Без билета прошел - 100%", " Вот у кого VIP-место", - писали пользователи.

      Также же некоторые отметили профессионализм Дженнифер Лопес.

      "Тот уровень профессионализма к которому я иду. Королева", "Она так изящно сбросила его с себя - настоящая звезда", "Она молодец - без паники", "Профессионал - дотянула ноту до конца", - обратили внимание комментаторы.

      Напомним, это второй концерт Джей Ло в Казахстане - первый прошел в Астане 1 августа. Наш корреспондент побывал на масштабном мероприятии и рассказал, что там происходило. При этом поклонники Дженнифер Лопес пришли на концерт за несколько часов до начала.

      После концерта команда певицы в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщается, что мероприятие посетили около 30 тыс. человек.

      Также мы подробно рассказали, как прошел алматинский концерт Джей Ло. Стоит отметить, что Лопес провела гендер-пати для пары из Алматы во время выступления.

