"Невероятный вечер": команда Дженнифер Лопес высказалась о концерте в Астане

Команда певицы Дженнифер Лопес в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана, передает NUR.KZ. Сообщается, что на концерте находились около 30 тыс. человек.

В специальном аккаунте, посвященном туру Дженнифер Лопес "Up All Night", опубликованы несколько постов об итогах выступлений в Астане. В первом из них команда тура заявила, что на концерте в столице находились около 30 тыс. человек.

"Спасибо, Астана! Было невероятно находиться с 30 тыс. вами", - сказано в описании к публикации.

В следующей публикации команда опубликовала видео по итогам выступления.

"Мы танцевали до упаду! Какой невероятный вечер, Астана!" - сказано в сообщении.

Накануне в МВД рассказали, что во время концерта в полицию поступили несколько обращений по поводу пропавших детей и утерянных вещей. Все дети были найдены и возвращены родителям, а потерянные вещи - возвращены владельцам.

Напомним, 1 августа на стадионе "Астана Арена" прошел концерт всемирно известной певицы Дженнифер Лопес. Наш корреспондент побывал на масштабном мероприятии и рассказал, что там происходило.

При этом поклонники Дженнифер Лопес пришли на концерт за несколько часов до начала.

На следующей неделе звезда даст концерт и в Алматы. Как ранее стало известно, цена билетов варьируется от 40 тыс. до 180 тыс. тенге, кроме того, в стоимость не включен сервисный сбор в размере 10%.

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