Национальные украшения и ковры: Джей Ло похвасталась подарками от поклонников из Казахстана

После концертов в Казахстане певица Дженнифер Лопес в соцсетях делится контентом, где показывает подарки поклонников из нашей страны, передает NUR.KZ.

Дженнифер Лопес на своей странице в Instagram опубликовала несколько фотографий, на которых ее подписчики из Казахстана разглядели важную деталь - золотой білезік (браслет - прим.ред.).

Поклонники певицы из нашей страны выразили уверенность, что этот браслет Дженнифер получила в Казахстане.

"Вам очень идут наши казахские украшения", "Мне кажется в Алматы", Красивый браслет", "Так приятно", "О, казахский национальный браслет из Алматы, подарок из Алматы",- написали некоторые подписчики.

Кроме того, Дженнифер сделала репост в stories публикации казахстанки, которая подарила певице ковер с изображением Лопес. Певица написала, что любит подобные сюрпризы.

"Материалом был ковер. Выбрала самую эффектную фотографию для портрета Джей Ло , также на картине изобразила достопримечательности города Алматы на фоне гор. Символизм и связь с прошлым делают ковер идеальным материалом для национального искусства", - рассказала о подарке автор картины Асель Сабыржанкызы.

Напомним, в Алматы 10 августа прошел концерт Дженнифер Лопес. Мировая поп-звезда почти два часа выступала перед казахстанской публикой. Певица также провела гендер-пати для местной пары. Джей Ло вскрыла конверт и обрадовала будущих родителей возгласом "Это девочка!"

Также во время концерта на шею певицы забрался огромный кузнечик - кадры произошедшего разлетелись в соцсетях. А казахстанка Ялита Ильясова на своей странице в Instagram опубликовала видео с информацией о конфликте, который произошел в VIP-зоне на концерте Джей Ло.

Это был второй концерт Джей Ло в Казахстане - первый прошел в Астане 1 августа. Наш корреспондент побывал на масштабном мероприятии и рассказал, что там происходило. При этом поклонники Дженнифер Лопес пришли на концерт за несколько часов до начала.

После концерта команда певицы в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщается, что мероприятие посетили около 30 тыс. человек.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.