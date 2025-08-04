Драка на концерте Дженнифер Лопес в Астане: нарушительницей оказалась жена полицейского

На концерте Дженнифер Лопес в Астане произошел конфликт, в котором, как выяснилось, приняла участие жена полицейского, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

В Telegram-канале Kozachkov offside накануне было опубликовано видео с информацией о том, что на концерте Дженнифер Лопес произошла потасовка между женщинами.

"Самую активную ММАшницу вынесли со стадиона буквально на руках. В этой женщине узнали супругу первого заместителя начальника Департамента полиции Павлодарской области Думана Кожахметова, зовут ее Зарина, она мать пятерых детей", - указано в публикации.

Сегодня указанный пост прокомментировали в Департаменте полиции Астаны.

"Во время концерта имел место инцидент с участием женщины, нарушившей общественный порядок. Для предотвращения эскалации конфликта сотрудниками полиции она была выведена с территории мероприятия. По итогам проверки возбуждено уголовное дело.

Дополнительно сообщаем, что указанная гражданка состоит в браке с одним из сотрудников полиции. Этот факт не влияет на правовую оценку ее действий. Это предполагает повышенную степень личной ответственности за поведение в обществе. Все граждане равны перед законом. Принадлежность к семье сотрудника органов внутренних дел не даёт никаких преференций. Ход расследования на контроле у руководства ДП", - заявили в столичном ведомстве.

Напомним, 1 августа на стадионе "Астана Арена" прошел концерт всемирно известной певицы Дженнифер Лопес. Наш корреспондент побывал на масштабном мероприятии и рассказал, что там происходило. При этом поклонники Дженнифер Лопес пришли на концерт за несколько часов до начала.

Затем команда певицы Дженнифер Лопес в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщается, что на концерте находились около 30 тыс. человек.

На следующей неделе звезда даст концерт и в Алматы. Как ранее стало известно, цена билетов варьируется от 40 тыс. до 180 тыс. тенге, кроме того, в стоимость не включен сервисный сбор в размере 10%.

А депутат маслихата Астаны Сауле Самидин критически высказалась о сценических костюмах мировой звезды Дженнифер Лопес.

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