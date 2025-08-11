Конфликт между зрительницами произошел в VIP-зоне на концерте Джей Ло в Алматы

Казахстанка Ялита Ильясова на своей странице в Instagram опубликовала видео с информацией о конфликте, который произошел в VIP-зоне на концерте Джей Ло в Алматы, передает NUR.KZ.

По информации Ильясовой, она приобрела билеты в зону VIP за "200 тыс. тенге", н

"Все, кто покупали билеты на VIP и ожидали нечто vip-ское, мы вместе", - написала казахстанка и опубликовала видео конфликта драки с другой женщиной во время концерта.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"Сообщаем, что вызовы на “102” и обращения по данному факту в полицию не поступали. Вместе с тем будет проведена проверка, в ходе которой будут установлены объективные обстоятельства произошедшего", - сказано в публикации.

Напомним, на концерте Дженнифер Лопес в Астане произошел конфликт, в котором, как выяснилось, приняла участие жена полицейского.

Накануне в Алматы завершился концерт Дженнифер Лопес. Мировая поп-звезда почти два часа выступала перед казахстанской публикой, провела гендер-пати и общалась со зрителями.

Во время концерта на шею певицы забрался огромный кузнечик - кадры произошедшего разлетелись в соцсетях.

Это был второй концерт Джей Ло в Казахстане - первый прошел в Астане 1 августа. Наш корреспондент побывал на масштабном мероприятии и рассказал, что там происходило. При этом поклонники Дженнифер Лопес пришли на концерт за несколько часов до начала.

После концерта команда певицы в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщается, что мероприятие посетили около 30 тыс. человек.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.