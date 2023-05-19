Димаш Кудайберген выложил фото и видео с Токаевым в самолете

Димаш Кудайберген и Касым-Жомарт Токаев. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген опубликовал фото и видео с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Казахстанский исполнитель отметил, что снимок был сделан в самолете.

Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram выложил фотографию и видео с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Судя по описанию, кадры были сделаны в самолете, когда они возвращались из Китая.

"Момент беседы с главой государства Касым-Жомартом Кемелулы в бескрайнем небе после важной командировки!" – подписал снимок казахстанский исполнитель.

Также Димаш Кудайберген опубликовал в соцсетях фрагменты беседы с Касым-Жомартом Токаевым на борту №1.

Чуть ранее Димаш опубликовал фото на фоне самолета, на котором обычно летает президент.

Напомним, вчера Димаш Кудайберген выступил для лидеров стран Центральной Азии и Си Цзиньпина на официальном приеме.

Визит Токаева в Китай

Напомним, что 17 мая президент Казахстана прибыл с государственным визитом в КНР.

Сразу после своего прибытия в город Сиань Токаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Акорда поделилась кадрами встречи двух лидеров.

В ходе прошедших переговоров президент Казахстана выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный прием, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост председателя КНР.

Кроме того, Токаев заявил о желании открыть в Казахстане филиал одного из крупных вузов Китая. Президент отметил высокое качество технического образования в КНР.

Между тем в рамках государственного визита Токаева Китай и Казахстан подписали более 20 документов.

18 мая, президент Казахстана принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе. Токаев отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, торгово-экономические отношения Казахстана и Китая продолжают динамично развиваться.

Позже глава государства поучаствовал в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сиань.

Кроме того, вчера президент провел ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.

Вечером же прошла официальная церемония встречи глав государств-участников саммита "Центральная Азия – Китай". Она состоялась в Лотосовом парке династии Тан.

Сегодня состоялся саммит "Центральная Азия – Китай". В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев высказался о грозящем Центральной Азии дефиците воды, а также предложил создать реестр туроператоров "Шелкового пути" с безвизовым режимом для групповых туров и сформировать единый туристический кластер.

Кроме того, президент заявил, что Казахстан поддерживает мирный курс Китая в отношении ЦА и призвал наращивать помощь Афганистану.

Также сегодня Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии открытия Генерального консульства РК в городе Сиане, после чего его официальный визит в Китай завершился, президент вылетел домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2021350-dimash-kudaybergen-vylozhil-foto-s-tokaevym/