Наращивать помощь Афганистану призвал Токаев

Девушка с флагом Афганистана. Иллюстративное фото: Sanchit Khanna/Hindustan Times via Getty Images

Выступая на первом саммите "Центральная Азия – Китай", президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации в Афганистане, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Что касается Афганистана, мы считаем, что важно продолжать поддерживать усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.

Буквально месяц назад в виде очередного пакета помощи Казахстан направил афганской стороне продовольственные товары.

Необходимо наращивать разностороннюю помощь афганскому народу под эгидой ООН. В данном контексте актуальной является инициатива по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - сказал президент.

Ситуация в Афганистане

В августе 2021 года талибы (члены движения "Талибан", запрещенного в Казахстане) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана.

15 августа они вошли в Кабул. В этот же день Ашраф Гани, бывший президентом страны, покинул Афганистан, сложив с себя полномочия главы государства.

На следующий день, 16 августа, талибы заявили, что война окончена.

В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана".

"Талибан", как пишет ТАСС, – это радикальное исламистское движение, действующее в Афганистане и Пакистане. Возникло в 1994 году. Его первые члены вербовались из числа афганских беженцев, покинувших Афганистан из-за войны 1979-1989 годов и получавших религиозное образование в медресе на территории Пакистана.

Название движения происходит от арабского "талиб" – "учащийся", "студент".

Отметим, что в середине апреля Казахстан передал Афганистану 81 тонну гуманитарной помощи. Тогда вице-премьер Серик Жумангарин посетил Кабул с гуманитарной и торговой миссией.

Позже в МИД РК сообщали, что талибы попросили об аккредитации своих дипломатов. Казахстан ответил на просьбу положительно. Кроме того, в министерстве сообщили, что Казахстан откроет в Афганистане свой торговый дом.

Позже в Минторговли разъяснили, для чего Казахстану нужно сотрудничество с талибами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021254-odna-iz-ugroz-bezopasnosti-i-stabilnosti-v-regione-tokaev-vyskazalsya-o-situatsii-v-afganistane/