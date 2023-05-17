Токаев прилетел с государственным визитом в Китай. Как его встретили (фото)

Касым-Жомарт Токаев в Китае. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщает официальный Telegram-канал его пресс-службы.

В рамках визита глава государства проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

18 мая президент встретится с руководителями крупных китайских компаний и проведет ряд мероприятий в рамках программы государственного визита, а также примет участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сианя.

Касым-Жомарт Токаев в Китае. Фото: t.me/aqorda_resmi

19 мая глава государства будет участвовать в саммите "Центральная Азия – Китай". Также планируется участие в торжественном открытии Генерального консульства нашей страны в Сиане.

Ранее стало известно, что визит президента Касым-Жомарта Токаева в Китай состоится 17-19 мая. В рамках поездки планируются его переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, встреча с главами крупных китайских компаний, участие в работе саммита "Центральная Азия + Китай".

Перед этим в МИД КНР сообщали, что помимо нашего президента Китай посетят главы еще нескольких соседних государств – Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Напомним, что в последний раз президент посещал Китай с визитом в феврале прошлого года. Тогда он провел переговоры с Си Цзиньпином в Пекине и пригласил его в Казахстан.

К слову, сегодня Касым-Жомарт Токаев отмечает 70-летие. В его пресс-службе сообщали, что никаких мероприятий по случаю его дня рождения не планируется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2020932-tokaev-priletel-s-gosudarstvennym-vizitom-v-kitay/