Строительство логистического центра Казахстана запустили в сухом порту города Сиань
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Глава государства принял участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сиань, передает официальный Telegram-канал Акорды.
Президент поздравил участников церемонии с началом строительства и отметил значимость данного проекта.
"За последние 15 лет наша страна инвестировала в эту отрасль 35 миллиардов долларов. Мы создали казахско-китайский логистический центр в порту Ляньюньган. Открыли новые железнодорожные маршруты. Начал работу сухой порт "Хоргос – Восточные ворота". На Каспийском море создана современная инфраструктура. Можно сказать, что эти меры являются частью проводимой работы.
В прошлом году между двумя странами было перевезено 23 миллиона тонн грузов по железной дороге. Это беспрецедентный показатель. Транзит грузов в первом квартале текущего года увеличился на 35 процентов и превысил 7 миллионов тонн. Наше сотрудничество этим не ограничивается. Для дальнейшего развития перевозок необходима дополнительная инфраструктура.
Поэтому вместе с китайскими коллегами мы решили построить логистический центр в сухом порту Сиань. Этот хаб соединяет регион Шэньси с Казахстаном, Центральной Азией. Далее он откроет дорогу в Европу, Турцию и Иран. Уверен, что полный запуск проекта придаст новый импульс сотрудничеству двух стран", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Со следующего года через сухой порт планируется перевозить электронику и компьютерные компоненты, автомобили и автокомпоненты, текстиль, одежду, обувь и аксессуары, пищевые и сельскохозяйственные продукты, строительную продукцию и стройматериалы, а также руды, металлы и химическую продукцию.
Визит Токаева в Китай
Вчера, 17 мая, президент Казахстана прибыл с государственным визитом в КНР.
Сразу после своего прибытия в Сиань Токаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Акорда поделилась видеокадрами встречи двух лидеров.
Также в ходе прошедших переговоров президент Казахстана выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный прием, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост председателя КНР.
Кроме того, Токаев заявил о желании открыть в Казахстане филиал одного из крупных вузов Китая. Президент отметил высокое качество технического образования в КНР.
Между тем в рамках государственного визита Токаева Китай и Казахстан подписали более 20 документов.
А сегодня, 18 мая, президент Казахстана принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе. Токаев отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, торгово-экономические отношения Казахстана и Китая продолжают динамично развиваться.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021099-stroitelstvo-logisticheskogo-tsentra-kazahstana-zapustili-v-suhom-portu-goroda-sian/