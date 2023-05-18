Строительство логистического центра Казахстана запустили в сухом порту города Сиань

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства принял участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сиань, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Президент поздравил участников церемонии с началом строительства и отметил значимость данного проекта.

"За последние 15 лет наша страна инвестировала в эту отрасль 35 миллиардов долларов. Мы создали казахско-китайский логистический центр в порту Ляньюньган. Открыли новые железнодорожные маршруты. Начал работу сухой порт "Хоргос – Восточные ворота". На Каспийском море создана современная инфраструктура. Можно сказать, что эти меры являются частью проводимой работы.

В прошлом году между двумя странами было перевезено 23 миллиона тонн грузов по железной дороге. Это беспрецедентный показатель. Транзит грузов в первом квартале текущего года увеличился на 35 процентов и превысил 7 миллионов тонн. Наше сотрудничество этим не ограничивается. Для дальнейшего развития перевозок необходима дополнительная инфраструктура.

Поэтому вместе с китайскими коллегами мы решили построить логистический центр в сухом порту Сиань. Этот хаб соединяет регион Шэньси с Казахстаном, Центральной Азией. Далее он откроет дорогу в Европу, Турцию и Иран. Уверен, что полный запуск проекта придаст новый импульс сотрудничеству двух стран", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Со следующего года через сухой порт планируется перевозить электронику и компьютерные компоненты, автомобили и автокомпоненты, текстиль, одежду, обувь и аксессуары, пищевые и сельскохозяйственные продукты, строительную продукцию и стройматериалы, а также руды, металлы и химическую продукцию.

Визит Токаева в Китай

Вчера, 17 мая, президент Казахстана прибыл с государственным визитом в КНР.

Сразу после своего прибытия в Сиань Токаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Акорда поделилась видеокадрами встречи двух лидеров.

Также в ходе прошедших переговоров президент Казахстана выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный прием, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост председателя КНР.

Кроме того, Токаев заявил о желании открыть в Казахстане филиал одного из крупных вузов Китая. Президент отметил высокое качество технического образования в КНР.

Между тем в рамках государственного визита Токаева Китай и Казахстан подписали более 20 документов.

А сегодня, 18 мая, президент Казахстана принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе. Токаев отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, торгово-экономические отношения Казахстана и Китая продолжают динамично развиваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021099-stroitelstvo-logisticheskogo-tsentra-kazahstana-zapustili-v-suhom-portu-goroda-sian/