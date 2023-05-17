Токаев встретился с Си Цзиньпином в Китае (видео)

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином - видео встречи лидеров двух стран опубликовали в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

На опубликованных кадрах видно кортеж казахстанского лидера, прибившего на встречу с председателем КНР.

Си Цзиньпин встретил Касым-Жомарта Токаева, после первые руководители сделали общее фото.

Напомним, что сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.

В рамках визита глава государства проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей.

На завтра запланированы встречи с руководителями крупных китайских компаний и участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана.

19 мая глава государства будет участвовать в саммите "Центральная Азия – Китай". Также планируется участие в торжественном открытии Генерального консульства нашей страны в Сиане.

Также стоит отметить, что сегодня, 17 мая, Касым-Жомарт Токаев отмечает свое 70-летие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2020972-si-tszinpin-vstretil-kasym-zhomarta-tokaeva/