Токаев высказался о грозящем Центральной Азии дефиците воды

Вода. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите "Центральная Азия – Китай". Выступление президента приводит официальный Telegram-канал его пресс-службы.

Выступая на саммите, президент высказался об эффективном использовании трансграничных водных ресурсов.

"Центральная Азия – один из регионов, наиболее подверженных риску нехватки пресной воды. По данным ООН, к 2050 году дефицит питьевой воды может затронуть более 5 миллиардов человек. При этом, согласно оценкам экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете.

Процессы изменения климата приводят к сокращению площади ледников – главного источника воды для нашего региона. Все это влечет за собой серьезные риски для продовольственной, энергетической и экологической безопасности Центральной Азии, требуя принятия безотлагательных совместных мер", – сказал Токаев.

Глава Казахстана предложил внедрить новые технологии в водохозяйственную сферу.

"Для всех нас первостепенное значение приобретают согласованные и рациональные подходы к использованию имеющихся водных ресурсов. На этом фоне важно последовательно внедрять эффективные цифровые решения по водосбережению и ирригации.

Китай в этой сфере достиг впечатляющих успехов. Предлагаю разработать совместно с Китаем программу внедрения новых технологий в водохозяйственную сферу", – добавил Токаев.

Проблемы с водой в Казахстане

Напомним, в августе прошлого года в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов заявили, что в южных регионах Казахстана запасы воды почти себя исчерпали. Дефицит наблюдается в Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях, где непосредственно занимаются сельским хозяйством.

В марте Казахстан оказался в рейтинге стран с дешевой водой, но с риском ее дефицита. Среди 44 стран, которые к 2040 году столкнутся с "высоким" или "чрезвычайно высоким" уровнем нехватки воды, окажется и наше государство. То есть прогнозируемое соотношение водозабора к водоснабжению (уровень дефицита воды) в 2040 году может превысить 80%.

Добавим также, ранее стало известно, что из-за роста населения столицы и интенсивной застройки в Астане наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды. В связи с этим в столице ввели ограничения на подачу воды в жилые дома.

Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что в столице вводятся также ограничения на строительство из-за нагрузки на инфраструктуру и быстрого роста населения.

Между тем в конце января на совещании по вопросам развития столицы Токаев говорил об актуальности проблемы с резервными источниками водоснабжения в Астане.

По словам президента, в маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды. Он поручил Минэкологии проработать все предложения акимата об увеличении водообеспечения Астанинского водохранилища.

В апреле глава государства также дал поручения акиму столицы по водообеспечению столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021247-tokaev-vyskazalsya-o-grozyaschem-kazahstanu-defitsite-vody/