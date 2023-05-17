Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры и адресовали друг другу поздравления

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели переговоры, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Президент Казахстана выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный прием, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост председателя Китая.

"Для Казахстана Китайская Народная Республика имеет особое значение. Наше сотрудничество основано на незыблемой дружбе и взаимной поддержке. У нас общая цель – активизация двусторонних отношений. Нас объединяет и стремление к укреплению региональной и международной безопасности и сотрудничества. Для нас очень важно дальнейшее развитие вечного всестороннего стратегического партнерства с Китаем", – сказал глава государства.

Он отметил, что сегодня Китай – один из ключевых торговых партнеров Казахстана.

"По итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг рекордного за 30 лет уровня – более 31 млрд долларов. Полагаю, такими темпами, в ближайшее время мы сможем достичь цели по доведению товарооборота до 35 млрд долларов. Поэтому предлагаю наметить новую планку в 40 млрд долларов к 2030 году. Для достижения этой цели мы могли бы расширить номенклатуру взаимной торговли", – сказал Токаев.

По его словам, Казахстан заинтересован в расширении экспорта сельхозпродукции в Китай.

"Только за прошлый год объем взаимной торговли сельхозпродукцией составил более 780 млн долларов. Казахстан готов поставлять бобовые культуры, высококачественное экологически чистое охлажденное мясо говядины, баранины", – отметил он.

Токаев также заявил, что реализация экономического потенциала во многом зависит от транзитно-транспортной сферы.

"Здесь особо хотелось бы отметить наше плодотворное сотрудничество в рамках Вашей уникальной по масштабу инициативы "Пояс и путь".

Завтрашний онлайн запуск строительства логистического центра в Сухом порту города Сиань станет еще одной точкой роста наших транспортно-логистических связей.

В рамках диверсификации транспортных коридоров предлагаю активно использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ)", – добавил президент Казахстана.

Глава нашего государства отметил растущий интерес двух стран к укреплению сотрудничества в сфере образования и науки.

"С учетом высокого качества технического образования в КНР, хотел бы вновь отметить наш интерес к открытию в Казахстане филиала одного из крупных вузов Китая", – сказал он.

Как добавил Токаев, Казахстан и Китай придерживаются идентичных или схожих позиций по основным международным вопросам, последовательно поддерживают международные инициативы обеих сторон.

"В данном контексте, хотел бы выразить поддержку Вашим программным международным инициативам в области глобальной безопасности, глобального развития и глобальной цивилизации.

Убежден, их реализация будет способствовать достижению стабильности, безопасности и доверия в мире, а также ускорит достижение Целей устойчивого развития", – отметил президент РК.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Си Цзиньпина в развитие сотрудничества двух стран и подтвердил готовность приложить все усилия для выведения двусторонних отношений на новый уровень.

В этом контексте он отметил, что сегодняшние переговоры призваны придать дополнительный импульс укреплению межгосударственного сотрудничества.

Си Цзиньпин. Фото: t.me/aqorda_resmi

В свою очередь председатель КНР поблагодарил президента Казахстана за принятие приглашения и поздравил его с 70-летним юбилеем.

"В этот день Вы совершаете свой государственный визит в Китай, что отражает высокий уровень нашего двустороннего сотрудничества и вновь подтверждает Ваши тесные связи с Китаем. Китай и Казахстан открыли новую страницу "золотого 30-летия" китайско-казахских отношений. Нашим странам необходимо развивать традиции дружбы, взаимной поддержки и углублять взаимовыгодное сотрудничество", – сказал председатель КНР.

Сообщается, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, образовании и науке. Также состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.

Напомним, сегодня президент Казахстана прибыл с государственным визитом в Китай.

Позже Акорда опубликовала видео встречи Токаева и Си Цзиньпина.

Кроме того, на завтра у президента Казахстана запланированы встречи с руководителями крупных китайских компаний и участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана.

19 мая глава государства будет участвовать в саммите "Центральная Азия – Китай". Также планируется участие в торжественном открытии Генерального консульства нашей страны в Сиане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2020971-tokaev-i-si-tszinpin-proveli-peregovory-i-adresovali-drug-drugu-pozdravleniya/