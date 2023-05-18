Димаш выступил для Токаева, Си Цзиньпина и других лидеров стран Центральной Азии (видео)
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Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выступил для лидеров стран Центральной Азии и Си Цзиньпина на официальном приеме, передает Telegram-канал "Борт №1".
Сообщается, что встреча глав государств Центральной Азии и Си Цзиньпина в Лотосовом парке династии Тан продолжилась официальным приемом.
Для лидеров выступил казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген.
Авторы поделились кадрами выступления казахстанского певца.
Визит Токаева в Китай
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл вчера с государственным визитом в Китай. Глава государства провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.
Накануне стороны подписали более 20 совместных документов.
Сегодня в китайском Сиане прошел казахстанско-китайский инвестиционный круглый стол. В мероприятии принял участие Касым-Жомарт Токаев. О чем на нем говорил глава государства мы подробно писали тут.
Также президент поучаствовал в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя и провел встречи с главами крупных китайских компаний.
Сегодня состоялась официальная церемония встречи глав государств-участников саммита "Центральная Азия – Китай". Акорда опубликовала кадры с торжественного мероприятия.
Основные мероприятия саммита "Центральная Азия – Китай" пройдут завтра.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021190-dimash-vystupil-dlya-tokaeva-si-tszinpina-i-drugih-liderov-stran-tsentralnoy-azii-video/