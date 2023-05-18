Димаш выступил для Токаева, Си Цзиньпина и других лидеров стран Центральной Азии (видео)

Димаш Кудайберген. Фото: Artyom Geodakyan / Contributor / Gettty Images

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выступил для лидеров стран Центральной Азии и Си Цзиньпина на официальном приеме, передает Telegram-канал "Борт №1".

Сообщается, что встреча глав государств Центральной Азии и Си Цзиньпина в Лотосовом парке династии Тан продолжилась официальным приемом.

Для лидеров выступил казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген.

Авторы поделились кадрами выступления казахстанского певца.

Визит Токаева в Китай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл вчера с государственным визитом в Китай. Глава государства провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Накануне стороны подписали более 20 совместных документов.

Сегодня в китайском Сиане прошел казахстанско-китайский инвестиционный круглый стол. В мероприятии принял участие Касым-Жомарт Токаев. О чем на нем говорил глава государства мы подробно писали тут.

Также президент поучаствовал в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя и провел встречи с главами крупных китайских компаний.

Сегодня состоялась официальная церемония встречи глав государств-участников саммита "Центральная Азия – Китай". Акорда опубликовала кадры с торжественного мероприятия.

Основные мероприятия саммита "Центральная Азия – Китай" пройдут завтра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021190-dimash-vystupil-dlya-tokaeva-si-tszinpina-i-drugih-liderov-stran-tsentralnoy-azii-video/