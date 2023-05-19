Почти вся Центральная Азия за один тур: что предложил Токаев туристам из Китая

Туристы. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите "Центральная Азия – Китай". Слова главы государства приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"Тесные межчеловеческие контакты служат важным фактором в развитии наших межгосударственных связей. Этой цели отвечает подписание Межправительственного соглашения между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований сроком на 30 дней", – отметил Токаев.

По его мнению, это важное соглашение будет способствовать расширению деловых контактов и туристических потоков между нашими странами.

"Центральная Азия имеет богатую культуру, красивейшую природу и уникальные достопримечательности, которые, несомненно, могут быть интересны китайским туристам.

Предлагаю создать реестр туроператоров "Шелкового пути" с безвизовым режимом для групповых туров и сформировать единый туристический кластер. Это позволит туристам из Китая в ходе одного тура посетить сразу несколько стран Центральной Азии", – сказал президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021251-chto-budet-interesno-turistam-iz-kitaya-v-kazahstane-rasskazal-tokaev/