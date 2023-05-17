Токаев заявил о желании открыть в Казахстане филиал крупного китайского вуза

Аудитория в вузе. Иллюстративное фото: Tom Werner/Getty Images

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры в рамках визита президента Казахстана в КНР, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

В ходе переговоров речь зашла о сотрудничестве двух стран в сфере образования.

"С удовлетворением отмечаю растущий интерес наших стран к укреплению сотрудничества в сфере образования и науки. С учетом высокого качества технического образования в КНР, хотел бы вновь отметить наш интерес к открытию в Казахстане филиала одного из крупных вузов Китая", - сказал Токаев.

Отметим, на днях глава правительства Алихан Смаилов принял участие в Форуме президентов Альянса азиатских университетов. В ходе своего выступления премьер отмети, что в РК укрепляется сотрудничество с престижными иностранными университетами.

Так, четыре международных вуза уже открыли свои филиалы в регионах Казахстана. Среди них University of Arizona и Heriot-Watt University.

До 2029 года планируется пригласить еще как минимум девять известных университетов.

Напомним, что в январе 2022 года президент Казахстана рассказал о своих планах по переформатированию отечественного образования. Он подчеркнул, что в нашей стране выпускается много юристов, экономистов и менеджеров. Глава государства отмечал, что Казахстану необходимо сделать упор на развитие технических специальностей.

"Казахи, молодые казахи, должны быть технарями. Это мое глубокое убеждение", - заявил тогда Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2020990-tokaev-zayavil-o-zhelanii-otkryt-v-kazahstane-filial-krupnogo-kitayskogo-vuza/