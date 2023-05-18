Появилось фото с церемонии встречи глав государств-участников саммита "Центральная Азия – Китай"

Участники саммита "Центральная Азия – Китай". Фото: t.me/aqorda_resmi

В китайском городе Сиане состоялась официальная церемония встречи глав государств-участников саммита "Центральная Азия – Китай", сообщается на официальном сайте Акорды.

В Лотосовом парке династии Тан состоялась официальная церемония встречи глав государств, принимающих участие в работе саммита "Центральная Азия – Китай".

На площади перед дворцом для президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, председателя Китая Си Цзиньпина, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева было организовано театрализованное представление.

Затем состоялось совместное фотографирование лидеров стран, участвующих в саммите.

Основные мероприятия саммита "Центральная Азия – Китай" пройдут завтра.

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: akorda.kz

Церемония встречи глав государств-участников саммита. Фото: akorda.kz

Театрализованное представление. Фото: akorda.kz

Театрализованное представление. Фото: akorda.kz

Артисты. Фото: akorda.kz

Отметим, что в прошлом году саммит "Центральная Азия – Китай", приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между странами ЦА и Китаем, прошел в онлайн-формате.

Помимо президента Касым-Жомарта Токаева в нем приняли также участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл вчера с государственным визитом в Китай. Глава государства провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Лидеры двух стран подписали более 20 совместных документов.

Кроме того, сегодня в китайском Сиане прошел казахстанско-китайский инвестиционный круглый стол. В мероприятии принял участие Касым-Жомарт Токаев. О чем на нем говорил глава государства мы подробно писали тут.

Также президент поучаствовал в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя и провел встречи с главами крупных китайских компаний.

По информации на портале "Невообразимый Китай", лотосовый парк династии Тан в Сиане – это крупный культурный тематический парк в виде императорского сада, всесторонне олицетворяющий период расцвета эпохи Тан.

Парк разделен на 12 культурных тематических зон, посвященных жизни императорского двора, поэзии, быту народа, питанию, песням и танцам, которые воспроизводят блестящую культуру эры процветания династии Тан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021170-poyavilos-foto-s-tseremonii-vstrechi-glav-gosudarstv-uchastnikov-sammita-tsentralnaya-aziya-kitay/