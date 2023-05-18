О чем договорился Токаев с крупными бизнесменами в Китае (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Дай Хоулян. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе госвизита в КНР провел серию встреч с руководителями крупных китайских компаний. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства провел ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний, представляющих производство, переработку и транспортировку нефти и газа, нефтехимию, энергетику, металлургию, телекоммуникации, а также финансово-банковскую деятельность и инвестиционную сферу.

Касым-Жомарт Токаев в КНР. Фото: akorda.kz

В ходе встречи с председателем правления компании China National Petroleum Corporation Дай Хоулянем были рассмотрены вопросы сотрудничества в энергетической сфере, транспортировке, а также переработке нефти и газа.

Президент был проинформирован о планах CNPC по укреплению взаимодействия с казахстанской стороной. В частности, рассматриваются возможности расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, увеличения пропускной способности нефтепровода Казахстан–Китай и др.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что CNPC является давним стратегическим партнером Казахстана в энергетической сфере.

Касым-Жомарт Токаев и Цянь Чжимин. Фото: akorda.kz

С председателем правления State Power Investment Corporation Цянь Чжиминем глава нашего государства обсудил реализацию проектов в сфере возобновляемых источников энергии. State Power Investment Corporation, входящая в число крупнейших китайских энергетических компаний, активно инвестирует в проекты зеленой энергетики Казахстана.

Президент поддержал инициативу компании по строительству в Жамбылской области масштабной ветровой электростанции мощностью 1 ГВт. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о намерении State Power Investment Corporation запустить в Казахстане производство оборудования для ветровых электростанций.

Встреча Касым-Жомарта Токаева в КНР. Фото: akorda.kz

В свою очередь Цянь Чжиминь рассказал, что в рамках социальной ответственности его компания планирует построить тепловую станцию мощностью до 200 ГКалл на юге Казахстана.

Кроме того, учитывая большой технологический и научно-исследовательский опыт State Power Investment Corporation, были рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере производства "зеленого" водорода.

Касым-Жомарт Токаев и Чжу Хэсинь. Фото: akorda.kz

Во время беседы с председателем правления CITIC Group Чжу Хэсинем глава государства был проинформирован о том, что сегодня компания подписала пять коммерческих документов с казахстанскими партнерами по совместной реализации проектов в сферах энергетики и нефтехимической промышленности. Общий объем соглашений превышает 1,6 млрд долларов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что CITIC Group является надежным инвестиционным партнером Казахстана, и пожелал компании успехов.

В ходе беседы с генеральным директором компании China Nonferrous Metal Mining Чжан Цзиньцзюнем были рассмотрены перспективы реализации проектов в сферах горной металлургии и глубокой переработки сырья.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о намерении китайской компании совместно с KAZ Minerals осуществить проект по строительству медеплавильного завода в Казахстане. Президент отметил, что реализация таких крупных проектов – это результат успешного партнерства между нашими странами.

Темой обсуждения с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюном стали дальнейшие планы финансового института по развитию деятельности в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев и Цзинь Лицюнь. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил сотрудничество с банком и отметил, что наша страна одна из первых поддержала инициативу Китая по его созданию в 2015 году. За этот период в Казахстане с участием АБИИ были реализованы проекты в сферах зеленой энергетики и борьбы с последствиями пандемии.

Стороны рассмотрели возможности финансирования крупных инфраструктурных проектов в Казахстане.

Глава государства на встрече с председателем правления Huawei Technologies Лян Хуа был ознакомлен с перспективными направлениями взаимодействия с Казахстаном одного из мировых лидеров в отрасли телекоммуникаций. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах Huawei и национальной компании "Қазақстан темір жолы" реализовать совместный проект по цифровизации железнодорожной сети.

Касым-Жомарт Токаев на встрече в Китае. Фото: akorda.kz

Лян Хуа рассказал, что компания Huawei профинансировала исследования возможностей внедрения широкополосного доступа в интернет и становления Казахстана в качестве регионального цифрового хаба.

Президент поприветствовал реализацию проекта по подготовке высококлассных казахстанских специалистов в сфере IT-технологий на базе ИКТ-Академии Huawei.

В ходе беседы Касым-Жомарта Токаева с председателем правления Sun Seven Stars Investment Group У Чжэнем были обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества в финансовой сфере, цифровизации и онлайн-торговли, а также взаимодействие с Международным финансовым центром "Астана".

Инвестиционная группа Sun Seven Stars Investment Group является одним из крупнейших частных медийных и инвестиционных конгломератов в Китае.

Напомним, вчера президент прибыл с государственным визитом в Китай. Глава государства провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, также лидеры подписали более 20 совместных документов.

Сегодня в Акорде рассказали, что президента Касым-Жомарт Токаев примет участие в казахстанско-китайском инвестиционном круглом столе. О чем президент говорил с инвесторами из КНР, мы подробно писали тут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021147-o-chem-dogovorilsya-tokaev-s-krupnymi-biznesmenami-v-kitae/