Токаев открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане

Касым-Жомарт Токаев и Цинь Ган. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии открытия Генерального консульства РК в китайском городе Сиане. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Это мероприятие стало завершающим в программе его государственного визита в Китай.

"Мы провели весьма содержательные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Были подписаны совместное заявление и другие важные документы. Можно с уверенностью заявить, что этот визит открыл новое "золотое 30-летие" казахско-китайского сотрудничества.

Безусловно, нынешний визит имеет особое значение. Сегодня происходит еще одно значимое событие в истории сотрудничества наших стран – открытие Генерального консульства в Сиане.

Сиань – важный пункт экономического проекта "Один пояс, один путь". Между Казахстаном и провинцией Шэньси и Сианем налажены тесные связи. Подписаны соглашения об установлении побратимских связей с Северо-Казахстанской областью и городом Шымкентом, что будет содействовать укреплению отношений между двумя странами.

Открытие Генерального консульства Казахстана в Сиане придаст новый импульс развитию нашего сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев и Цинь Ган. Фото: Акорда

Глава государства выразил признательность китайской стороне за содействие в открытии дипломатического представительства нашей страны. Указ об учреждении Генерального консульства Казахстана в крупном промышленном и историко-культурном регионе КНР президент подписал 5 ноября 2022 года. В консульский округ, который будут обеспечивать казахстанские дипломаты, вошли провинции Шэньси, Ганьсу, Сычуань, Хубэй, Нинся-Хуэйский автономный район и город центрального подчинения Чунцин с общей численностью населения 246 миллионов человек.

В здании консульства наряду с дипломатическим корпусом также будут располагаться представительства национальных компаний для продвижения экономических интересов Казахстана.

Открытие Генконсульства Казахстана в Сиане. Фото: Акорда

В церемонии открытия принял участие член Госсовета, министр иностранных дел КНР Цинь Ган, который от имени китайского правительства поздравил участников мероприятия. По его словам, учреждение Генерального консульства Казахстана в Сиане свидетельствует о том, что двустороннее сотрудничество выходит на новый уровень.

Казахстан – единственная страна Центральной Азии, открывшая свое дипломатическое представительство в провинции Шэньси.

Визит Токаева в Китай

Напомним, что 17 мая президент Казахстана прибыл с государственным визитом в КНР.

Сразу после своего прибытия в город Сиань Токаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Акорда поделилась кадрами встречи двух лидеров.

В ходе прошедших переговоров президент Казахстана выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный прием, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост председателя КНР.

Кроме того, Токаев заявил о желании открыть в Казахстане филиал одного из крупных вузов Китая. Президент отметил высокое качество технического образования в КНР.

Между тем в рамках государственного визита Токаева Китай и Казахстан подписали более 20 документов.

18 мая, президент Казахстана принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе. Токаев отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, торгово-экономические отношения Казахстана и Китая продолжают динамично развиваться.

Позже глава государства поучаствовал в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сиань.

В Акорде объяснили, что со следующего года через сухой порт планируется перевозить электронику и компьютерные компоненты, автомобили и автокомпоненты, текстиль, одежду, обувь и аксессуары, пищевые и сельскохозяйственные продукты, строительную продукцию и стройматериалы, а также руды, металлы и химическую продукцию.

Кроме того вчера президент провел ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.

Вечером же прошла официальная церемония встречи глав государств-участников саммита "Центральная Азия – Китай". Она состоялась в Лотосовом парке династии Тан.

Позже, на официальном приеме, для лидеров стран выступил Димаш Кудайберген.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021277-tokaev-otkryl-generalnoe-konsulstvo-kazahstana-v-siane/