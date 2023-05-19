"Заслуживает особого уважения": Токаев о позиции Си Цзиньпина во внешней политике

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев во время выступления на саммите "Центральная Азия – Китай" заявил, что Казахстан поддерживает мирный курс Китая в отношении ЦА, сообщается в Telegram-канале его пресс-службы.

"Казахстан высоко ценит роль Китайской Народной Республики и его весомый вклад в обеспечение региональной стабильности и безопасности. Неизменная и твердая позиция Пекина, выступающего за территориальную целостность и суверенитет всех государств, а также твердая приверженность принципам невмешательства в их внутренние дела заслуживает особого уважения и поддержки.

Казахстан, в свою очередь, поддерживает мирный внешнеполитический курс Китая в отношении Центральной Азии. Готовы и впредь способствовать продвижению инициатив Пекина, направленных на обеспечение устойчивого роста и всеобщей безопасности. Мы неизменно выступаем за то, чтобы Центральная Азия была пространством созидания, и не приемлем превращения региона в арену геополитического противостояния", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что выдвинутая Си Цзиньпином "Инициатива глобальной безопасности" играет важную роль в обеспечении устойчивого развития мира.

"Сегодня наши страны тесно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках целого ряда региональных и международных организаций. Коллективными усилиями мы продвигаем цели и задачи Шанхайской Организации Сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Текущая ситуация в международной политике требует больших усилий для наведения мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики.

Выдвинутая председателем Си "Инициатива глобальной безопасности" играет важную роль в обеспечении устойчивого развития мира и служит решительным ответом на беспрецедентные вызовы современности. Наряду с этим, Казахстан высоко оценивает конструктивную позицию Китая по разрешению украинского кризиса", – подчеркнул глава государства.

Еще во время сегодняшнего выступления президент высказался о грозящем Центральной Азии дефиците воды, а также предложил создать реестр туроператоров "Шелкового пути" с безвизовым режимом для групповых туров и сформировать единый туристический кластер.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай 17 мая. Он провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран подписали более 20 совместных документов.

Кроме того, вчера Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахстанско-китайском инвестиционном круглом столе, а также поучаствовал в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя.

В этом же городе 18 мая в Лотосовом парке династии Тан состоялась официальная церемония встречи глав государств-участников саммита "Центральная Азия – Китай".

На площади перед дворцом для президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, председателя Китая Си Цзиньпина, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева было организовано театрализованное представление.

Шесть принципов глобальной безопасности Китая

Как писало ранее издание РИА Новости, Китай представил текст инициативы в области глобальной безопасности, выдвинутой Си Цзиньпином.

Сообщается, что в апреле 2022 года председатель КНР на открытии Боаоского азиатского форума выдвинул инициативу в области глобальной безопасности. В ней шесть принципов.

Суть первого состоит в том, чтобы отстаивать концепцию общей безопасности, уважая и охраняя безопасность каждой страны, продвигать сотрудничество, обеспечивать безопасность посредством политического диалога и мирных переговоров.

Второй: уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран.

Третий: необходимо соблюдать цели и принципы Устава ООН. А менталитет холодной войны, унилатерализм, блоковая конфронтация и гегемонизм противоречат ему.

Четвертый принцип: нужно серьезно относится к законным интересам безопасности всех стран. При этом безопасность одной страны не должна достигаться ценой безопасности другого государства.

В пятом принципе подчеркивается, что война и санкции не являются фундаментальным способом решения споров. Необходимо сохранять приверженность мирному разрешению разногласий и споров между странами посредством диалога.

Шестое – нужно добиваться обеспечения безопасности как в традиционных, так и в нетрадиционных областях. КНР призывает все страны работать вместе для решения региональных споров и глобальных проблем, таких как терроризм, изменение климата, кибербезопасность и биобезопасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021253-tokaev-kazahstan-podderzhivaet-mirnyy-kurs-kitaya-v-otnoshenii-tsentralnoy-azii/