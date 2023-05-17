Более 20 документов было подписано в рамках визита Токаева в Китай

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: Акорда

В рамках госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику был подписан ряд документов, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Были подписаны следующие документы:

Совместное заявление глав государств Республики Казахстан и Китайской Народной Республики; Меморандум между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута; Меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве; План сотрудничества в сфере индустриализации и инвестиций между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики; Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований; Соглашение между правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках; Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по санитарным и фитосанитарным требованиям, предъявляемым к экспортным партиям подсолнечного, сафлорового, соевого и льняного шрота из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику; Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по инспекционным и карантинным требованиям к гороху и пищевой чечевице, экспортируемой из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику; Протокол между министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по экспорту водной продукции из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику; Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики о предварительном рассмотрении совместной реализации третьей трансграничной железной дороги между Казахстаном и Китаем; Меморандум о намерениях по созданию культурных центров между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики; Меморандум между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики о взаимопонимании в сфере торгово-экономических исследований; Меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и Управлением стандартизации Китайской Народной Республики. Соглашение между акиматом Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан и Народным правительством города Тяньцзинь Китайской Народной Республики о создании "Мастерской Лу Баня"; Соглашение об установлении побратимских связей между городом Шымкент Республики Казахстан и Сиань Китайской Народной Республики; Соглашение об установлении побратимских связей между Северо-Казахстанской областью Республики Казахстан и провинцией Шэньси Китайской Народной Республики; Соглашение между Казахским Национальным университетом имени Аль-Фараби и Сианьским северо-западным политехническим университетом по открытию филиала ССЗПУ при КазНУ; Меморандум между Министерством энергетики Республики Казахстан и Государственным управлением по делам энергетики Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере энергетики; Рамочное соглашение о расширении казахстанско-китайского стратегического энергетического сотрудничества между Министерством энергетики Республики Казахстан и "Китайской национальной нефтегазовой корпорацией"; Меморандум между Комитетом технического регулирования и метрологии Республики Казахстан и Управлением стандартизации Китайской Народной Республики; Меморандум о сотрудничестве между АО "Агентство "Хабар" и Медиакорпорацией Китая (CMG); Соглашение между Казахским Национальным университетом имени Аль-Фараби и Китайским нефтяным университетом об установлении взаимодействия; Соглашение о сотрудничестве между Казахским агротехническим университетом имени С.Сейфуллина и Китайским Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства.

Визит Токаева в КНР

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. В рамках визита у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, встречи с руководителями крупных китайских компаний, участие в саммите "Центральная Азия – Китай", а также других мероприятиях.

Ранее Акорда опубликовала кадры встречи Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина.

В ходе прошедших переговоров, напомним, президент Казахстана выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный прием, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост председателя Китая.

Также Токаев заявил о желании открыть в Казахстане филиал крупного китайского вуза. Президент отметил высокое качество технического образования в КНР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2020996-kakie-dokumenty-podpisal-tokaev-v-hode-vizita-v-knr/