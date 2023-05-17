Более 20 документов было подписано в рамках визита Токаева в Китай
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В рамках госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику был подписан ряд документов, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.
Были подписаны следующие документы:
- Совместное заявление глав государств Республики Казахстан и Китайской Народной Республики;
- Меморандум между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута;
- Меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве;
- План сотрудничества в сфере индустриализации и инвестиций между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики;
- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований;
- Соглашение между правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках;
- Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по санитарным и фитосанитарным требованиям, предъявляемым к экспортным партиям подсолнечного, сафлорового, соевого и льняного шрота из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику;
- Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по инспекционным и карантинным требованиям к гороху и пищевой чечевице, экспортируемой из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику;
- Протокол между министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по экспорту водной продукции из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики о предварительном рассмотрении совместной реализации третьей трансграничной железной дороги между Казахстаном и Китаем;
- Меморандум о намерениях по созданию культурных центров между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики;
- Меморандум между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики о взаимопонимании в сфере торгово-экономических исследований;
- Меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и Управлением стандартизации Китайской Народной Республики.
- Соглашение между акиматом Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан и Народным правительством города Тяньцзинь Китайской Народной Республики о создании "Мастерской Лу Баня";
- Соглашение об установлении побратимских связей между городом Шымкент Республики Казахстан и Сиань Китайской Народной Республики;
- Соглашение об установлении побратимских связей между Северо-Казахстанской областью Республики Казахстан и провинцией Шэньси Китайской Народной Республики;
- Соглашение между Казахским Национальным университетом имени Аль-Фараби и Сианьским северо-западным политехническим университетом по открытию филиала ССЗПУ при КазНУ;
- Меморандум между Министерством энергетики Республики Казахстан и Государственным управлением по делам энергетики Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере энергетики;
- Рамочное соглашение о расширении казахстанско-китайского стратегического энергетического сотрудничества между Министерством энергетики Республики Казахстан и "Китайской национальной нефтегазовой корпорацией";
- Меморандум между Комитетом технического регулирования и метрологии Республики Казахстан и Управлением стандартизации Китайской Народной Республики;
- Меморандум о сотрудничестве между АО "Агентство "Хабар" и Медиакорпорацией Китая (CMG);
- Соглашение между Казахским Национальным университетом имени Аль-Фараби и Китайским нефтяным университетом об установлении взаимодействия;
- Соглашение о сотрудничестве между Казахским агротехническим университетом имени С.Сейфуллина и Китайским Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства.
Визит Токаева в КНР
Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. В рамках визита у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, встречи с руководителями крупных китайских компаний, участие в саммите "Центральная Азия – Китай", а также других мероприятиях.
Ранее Акорда опубликовала кадры встречи Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина.
В ходе прошедших переговоров, напомним, президент Казахстана выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный прием, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост председателя Китая.
Также Токаев заявил о желании открыть в Казахстане филиал крупного китайского вуза. Президент отметил высокое качество технического образования в КНР.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2020996-kakie-dokumenty-podpisal-tokaev-v-hode-vizita-v-knr/