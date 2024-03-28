Токаев прилетел в Китай (видео)

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Международный центр конференций для участия в ХХІІІ сессии Боаоского азиатского форума, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Telegram-канал пресс-службы Токаева, главу Казахстана встретили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Агентство "Синьхуа" уточняет, что учрежденный в 2001 году Боаоский азиатский форум является неправительственной и некоммерческой международной организацией, занимающейся продвижением региональной экономической интеграции и оказанием поддержки азиатским странам в реализации их целей в области развития.

В этом году совещание Боаоского азиатского форума проходит в городе Боао провинции Хайнань на юге Китая с 26 по 29 марта. Главная тема совещания - "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность".

В мероприятии принимают участие порядка 2 тыс. представителей из более чем 60 стран и регионов мира и более тысячи журналистов из 40 стран и регионов мира.

Ответственный секретарь БАФ Ли Баодун отметил, что посредством дискуссий БАФ надеется на объединение мудрости всех сторон, объединение силы Азии и всего мира, чтобы сообща преодолеть трудности и создать прекрасное будущее.

Напомним, о визите Токаева в Китай Акорда сообщила вчера. Отмечалось, что президент Казахстана пробудет в КНР два дня - 28 и 29 марта.

"Программа визита предусматривает ряд встреч президента Казахстана с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний", - проинформировали в пресс-службе Токаева.

Последние визиты Токаева в Китай

В мае прошлого года Касым-Жомарт Токаев совершил государственный визит в Китай. Сразу после своего прибытия в город Сиань Токаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Акорда поделилась кадрами встречи двух лидеров.

В ходе прошедших переговоров президент Казахстана выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный прием, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост председателя КНР.

Кроме того, Токаев заявил о желании открыть в Казахстане филиал одного из крупных вузов Китая. Между тем в рамках государственного визита Токаева Китай и Казахстан подписали более 20 документов.

Второй визит Токаева состоялся в середине октября 2023-го. Тогда же Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры.

В присутствии глав государств было подписано 30 коммерческих документов на сумму 16,54 млрд долларов.

Помимо этого сообщалось, что Токаев побеседовал с профессором Лю Шицинем, который преподавал ему во время стажировки в Пекине. Позже президент Казахстана провел встречи с премьером государственного совета Китая Ли Цяном, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, после чего прибыл на официальный прием Си Цзиньпина.

В своем январском интервью газете "Egemen Qazaqstan" Токаев высказался об отношениях Казахстана с Китаем. Он отметил, что сотрудничество с КНР крайне важно для Казахстана.

А во вторник глава государства принял заместителя секретаря парткома КПК СУАР КНР, председателя Народного правительства СУАР Эркина Тунияза.