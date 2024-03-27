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Токаев посетит Китай на этой неделе

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Касым-Жомарт Токаев на саммите ОТГ
Касым-Жомарт Токаев на саммите ОТГ. Фото: Акорда

В Акорде рассказали о планах Касым-Жомарта Токаева на ближайшее время - в четверг и пятницу, 28 и 29 марта, президент посетит Китай, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы государства, 28-29 марта Токаев с рабочим визитом посетит Китайскую Народную Республику и примет участие в сессии Боаоского азиатского форума.

"Программа визита предусматривает ряд встреч президента Казахстана с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний", - отметили в Акорде.

Последние визиты Токаева в Китай

В мае прошлого года Касым-Жомарт Токаев совершил государственный визит в Китай. Сразу после своего прибытия в город Сиань Токаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Акорда поделилась кадрами встречи двух лидеров.

В ходе прошедших переговоров президент Казахстана выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный прием, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост председателя КНР.

Кроме того, Токаев заявил о желании открыть в Казахстане филиал одного из крупных вузов Китая. Между тем в рамках государственного визита Токаева Китай и Казахстан подписали более 20 документов.

Второй визит Токаева состоялся в середине октября 2023-го. Тогда же Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры.

В присутствии глав государств было подписано 30 коммерческих документов на сумму 16,54 млрд долларов.

Помимо этого сообщалось, что Токаев побеседовал с профессором Лю Шицинем, который преподавал ему во время стажировки в Пекине. Позже президент Казахстана провел встречи с премьером государственного совета Китая Ли Цяном, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, после чего прибыл на официальный прием Си Цзиньпина.

Добавим, что в своем январском интервью газете "Egemen Qazaqstan" Токаев высказался об отношениях Казахстана с Китаем. Он отметил, что сотрудничество с КНР крайне важно для Казахстана.

А вчера глава государства принял заместителя секретаря парткома КПК СУАР КНР, председателя Народного правительства СУАР Эркина Тунияза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2073915-tokaev-posetit-kitay/

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