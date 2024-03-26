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Токаев принял главу правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района

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Касым-Жомарт Токаев и Эркин Тунияз
Касым-Жомарт Токаев и Эркин Тунияз. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя секретаря парткома КПК СУАР КНР, председателя Народного правительства СУАР Эркина Тунияза, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Я был недавно в Урумчи, у нас состоялись очень хорошие переговоры, связанные с перспективами развития сотрудничества Казахстана с Китаем в целом и, конечно же, с провинцией Синьцзян. Мы внимательно наблюдаем за экономическим ростом Китая, отмечаем динамичное развитие и результаты, которые достигнуты в этом процессе. Китай является одной из главных стран мира с точки зрения экономического развития. Поэтому для нас, соседнего государства, сотрудничество является выгодным и необходимым. Что касается Казахстана, мы будем делать все возможное для того, чтобы это сотрудничество успешно развивалось", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что наша страна успешно взаимодействует с Синьцзяном по многим направлениям, включая торговлю, промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм. По словам Касым-Жомарта Токаева, СУАР играет стратегическую роль в углублении многогранных связей Казахстана с КНР.

В свою очередь Эркин Тунияз поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное гостеприимство.

"Я хочу выразить Вам благодарность за вклад в борьбу с тремя силами зла и за вклад в сохранение стабильности в данном регионе. Китайско-казахская дружба имеет многолетнюю историю. Под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и вашего превосходительства успешно осуществляется сопряжение инициативы "Один пояс, один путь" и стратегии экономического развития "Нұрлы жол". Китай и Казахстан установили вечное всеобъемлющее стратегическое партнерство. Надо особо отметить, что в марте прошлого года делегация Синьцзяна во главе с секретарем парткома КПК Ма Синжуем посетила Казахстан и достигла очень важных договоренностей. В октябре прошлого года Вы были у нас с визитом, который придал очень важный импульс дальнейшему развитию нашего практического сотрудничества", - отметил председатель Народного правительства СУАР.

В завершение глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что визит председателя Народного правительства Синьцзяна в Казахстан будет способствовать дальнейшему углублению межрегиональной кооперации и приграничного сотрудничества.

На официальном сайте посольства КНР В РК говорится, что Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) имеет в своем составе 5 автономных округов и 7 округов; 6 городов, находящихся в непосредственном подчинении СУАР: Урумчи и Карамай, Шихэцзы, Арал, Тумщук, Уцзяцюй; 15 городов уездной ступени, 62 уезда, 6 автономных уездов. Урумчи - административный центр СУАР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2073549-tokaev-prinyal-glavu-pravitelstva-sintszyan-uygurskogo-avtonomnogo-rayona/

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