Чем Токаев удивил жителей Китая, рассказал премьер госсовета КНР

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьером государственного совета Китая Ли Цяном. Стороны обсудили ряд двусторонних вопросов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с премьером государственного совета КНР Ли Цяном, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, ранее достигнутых в ходе встреч лидера Казахстана с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент Казахстана отметил, что с большим воодушевлением наблюдает за стремительным социально-экономическим развитием Китая.

"Правительство КНР эффективно решает важнейшие задачи по обеспечению устойчивости экономики в условиях мировой турбулентности. Мы высоко оцениваем весомый вклад вашей страны в обеспечение стабильного развития всей мировой экономики. Казахстан традиционно придает исключительное значение укреплению уз дружбы, добрососедства и всестороннего стратегического сотрудничества с Китаем.

Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и добрым соседом КНР. Сегодня казахско-китайские отношения развиваются быстрыми темпами. Этому способствуют активный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств двух стран", ─ сказал Касым-Жомарт Токаев.

Переговоры с премьером госсовета. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава нашего государства сообщил, что сегодня провел весьма продуктивные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Были достигнуты конкретные договоренности по дальнейшему углублению казахско-китайских многогранных отношений.

"В рамках моего визита сегодня было подписано 9 документов на уровне правительств, более 20 соглашений между бизнесом и различными структурами двух стран. В рамках года казахстанского туризма в Китае хотел бы отметить высокую значимость соглашений о взаимном безвизовом режиме, о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, соглашений, которые предусматривают наше взаимодействие в области энергетики", ─ отметил президент.

Ли Цян отметил значимость визита Касым-Жомарта Токаева в КНР в контексте дальнейшего укрепления двусторонних связей

"Народы Казахстана и Китая объединяет многовековая дружба. В мае текущего года в интервью китайскому телевидению вы поделились своими воспоминаниями о годах учебы и работы в нашей стране, удивив и покорив китайскую аудиторию отличным знанием китайского языка. Я тоже посмотрел интервью. Думаю, что оно дало мощный толчок упрочению дружбы между нашими странами.

По итогам вашей встречи с председателем Си были достигнуты важные договоренности, которые служат ориентиром для открытия новую страницу "золотого 30-летия" отношений между нашими странами. Китайская сторона готова вместе с вашими коллегами заниматься практической реализацией договоренностей, достигнутых на высшем уровне, укреплять многовековые узы дружбы и взаимовыгодное сотрудничество", – сказал Ли Цян.

В ходе встречи рассмотрены вопросы укрепления взаимодействия в сферах сельского хозяйства, инвестиций, транспорта и транзита, энергетики, нефтегазохимии, геологоразведки, автомобилестроения, высоких технологий и цифровизации.

Наряду с этим подтверждено обоюдное стремление продолжить сотрудничество по совместному использованию трансграничных рек.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Китай

Вчера президент Казахстана прибыл в Китай с официальным визитом.

В аэропорту Пекина его встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры.

Лидер Китая встретил президента Казахстана в Доме народных собраний Пекина. В честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула. Затем главы государств со своими делегациями начали переговоры в Большом восточном зале.

Токаев отметил, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень, а также пригласил главу КНР посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

Кроме того, в присутствии нашего президента было подписано 30 коммерческих документов на сумму 16,54 млрд долларов.

Помимо этого сообщалось, что сегодня Токаев побеседовал с профессором Лю Шицинем, который преподавал ему во время стажировки в Пекине.