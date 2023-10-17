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30 лет независимости Казахстана

"Намерены довести объем до 40 млрд долларов": Токаев о торговле с Китаем

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Касым-Жомарт Токаев и Чжао Лэцзи
Касым-Жомарт Токаев и Чжао Лэцзи. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев отметил, что, опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы и взаимной поддержки, Казахстан и Китай выстроили образцовое межгосударственное сотрудничество, которое неизменно укрепляется в духе вечного всестороннего стратегического партнерства.

"Между нашими странами налажен активный и доверительный политический диалог. Ведется слаженная системная работа на правительственном и парламентском уровнях. В прошлом году мы дали старт новому "золотому 30-летию" сотрудничества между нашими странами. Сегодня в ходе обстоятельных переговоров с председателем Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном мы подтвердили взаимный интерес к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня Китай – один из ключевых, можно сказать, самых главных торговых партнеров Казахстана, один из крупнейших инвесторов в нашу экономику. Мы намерены довести объем торговли между нашими странами до 40 млрд долларов в ближайшей перспективе. В целом на долю Казахстана приходится половина товарооборота Китая со всеми странами Центральной Азии", – сказал глава государства.

В свою очередь Чжао Лэцзи тепло поприветствовал Касым-Жомарта Токаева и отметил поступательное развитие казахско-китайских отношений. Как он подчеркнул, в ходе визита президента Казахстана состоялись плодотворные переговоры с китайской стороной. Кроме того, председатель постоянного комитета ВСНП выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства, углублении взаимовыгодного сотрудничества и двусторонних отношений на новом уровне.

Касым-Жомарт Токаев и Чжао Лэцзи положительно оценили планомерное укрепление межпарламентских отношений Казахстана и Китая, а также подчеркнули плодотворное сотрудничество по широкому спектру двустороннего взаимодействия.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Китай

Вчера президент Казахстана прибыл в Китай с официальным визитом.

В аэропорту Пекина его встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры.

Лидер Китая встретил президента Казахстана в Доме народных собраний Пекина. В честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула. Затем главы государств со своими делегациями начали переговоры в Большом восточном зале.

Токаев отметил, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень, а также пригласил главу КНР посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

Кроме того, в присутствии нашего президента было подписано 30 коммерческих документов на сумму 16,54 млрд долларов.

Помимо этого сообщалось, что сегодня Токаев побеседовал с профессором Лю Шицинем, который преподавал ему во время стажировки в Пекине.

Позже глава государства провел встречу с премьером государственного совета Китая Ли Цяном. Стороны обсудили ряд двусторонних вопросов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2041408-tokaev-provel-vstrechu-s-predsedatelem-postoyannogo-komiteta-vsekitayskogo-sobraniya-narodnyh-predstaviteley-chzhao-letszi/

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