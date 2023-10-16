Токаев прилетел в Китай (фото, видео)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл с официальным визитом в Китайскую Народную Республику, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал Акорды, в аэропорту Пекина президента встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

Отмечается, что в ходе двухдневного официального визита президент Казахстана проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс, один путь".

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Китай. Фото: t.me/aqorda_resmi

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественной церемонии открытия бюста Абу Насра Аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры.

По информации Акорды, президент также встретится с руководителями крупнейших компаний Китая.

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Китай. Фото: t.me/aqorda_resmi

Напомним, сегодня ранее сообщалось, что 17-18 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит КНР.

Это уже второй визит главы государства в Китай за этот год – в мае он побывал там с рабочим визитом.

В КНР глава государства провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран подписали более 20 совместных документов.

Позже в городе Сиане прошел казахстанско-китайский инвестиционный круглый стол. Президент Казахстана также принял в нем участие.

Также президент поучаствовал в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя и провел встречи с главами крупных китайских компаний.