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Токаев прибыл на официальный прием Си Цзиньпина (фото, видео)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на официальный прием председателя КНР Си Цзиньпина и в неформальной обстановке побеседовал с лидерами ряда стран, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл на официальный прием председателя КНР Си Цзиньпина в честь глав делегаций - участников III Форума высокого уровня "Один пояс, один путь".

Глава государства на полях форума высокого уровня "Один пояс, один путь" в неформальной обстановке побеседовал с президентом Индонезии Джоко Видодо, исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, президентом Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Отмечается, что в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также обсуждены текущие вопросы и перспективы развития сотрудничества.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Китай

Вчера президент Казахстана прибыл в Китай с официальным визитом.

В аэропорту Пекина его встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры.

Лидер Китая встретил президента Казахстана в Доме народных собраний Пекина. В честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула. Затем главы государств со своими делегациями начали переговоры в Большом восточном зале.

Токаев отметил, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень, а также пригласил главу КНР посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

Кроме того, в присутствии нашего президента было подписано 30 коммерческих документов на сумму 16,54 млрд долларов.

Помимо этого, сообщалось, что сегодня Токаев побеседовал с профессором Лю Шицинем, который преподавал ему во время стажировки в Пекине.

Позже глава государства провел встречу с премьером государственного совета Китая Ли Цяном. Стороны обсудили ряд двусторонних вопросов.

Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2041413-tokaev-v-neformalnoy-obstanovke-foruma-odin-poyas-odin-put-pobesedoval-s-liderami-ryada-stran/

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