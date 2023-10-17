Документы на более 16 млрд долларов подписали в ходе визита Токаева в Китай

В рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Китай было подписано 30 коммерческих документов на сумму 16,54 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В официальном Telegram-канале пресс-службы президента обнародовали список документов, подписанных в рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в КНР.

Всего было подписано 30 коммерческих документов на общую сумму 16,54 млрд долларов, в том числе инвестиционные, торговые соглашения, договора о передаче технологий на производство, открытии кредитных линий и так далее.

В присутствии главы государства были подписаны следующие документы:

1. соглашение между АО "НК "КазМунайГаз" и SINOPEC о совместной разработке пред-ТЭО по проекту ТФК/ПЭТФ;

2. соглашение между АО "НК "КазМунайГаз" и CITIC Group о взаимопонимании по продвижению проекта увеличения мощности завода ТОО "СП "CASPI BITUM" по переработке до 1,5 млн тонн нефти в год;

3. соглашение о сотрудничестве между АО "Казпочта" и YTO Express Group;

4. рамочное соглашение АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" и CRRC Corporation Limited о сотрудничестве и приобретении продуктов CRRC Corporation Limited (торговое соглашение);

5. двустороннее заявление Министерства энергетики Республики Казахстан и China National Petroleum Corporation о продлении срока действия контракта на недропользование;

6. договор купли-продажи долей участия в уставном капитале ТОО "Силлено" между АО "НК "КазМунайГаз", SINOPEC и ООО "СИБУР".

Также в рамках официального визита главы государства в КНР были подписаны следующие документы:

1. соглашение о сотрудничестве между АО "Самрук-Қазына»=" и China Power International Holding, SANY Renewable Energy Co.Ltd;

2. соглашение о сотрудничестве между КазНУ им. Аль-Фараби и Пекинским университетом нефти (China University of Petroleum) по созданию Ассоциации "Один пояс, один путь" совместного развития индустрии, подготовки научных кадров, совместных научных исследований в энергетическом секторе;

3. соглашение о сотрудничестве между ТОО "Внешнеторговая палата Казахстана" и Shenzhen Enterprise Confederation;

4. соглашение о совместной разработке проекта между АО "Самрук-Энерго" и Power China Resources Ltd.;

5. соглашение о совместной разработке между АО "Самрук-Қазына" и China Power International Holding;

6. соглашение о сотрудничестве между АО "КазМунайГаз" и China National Offshore Oil Corporation;

7. соглашение о сотрудничестве между АО "НК "QazaqGaz" и "Geo-Jade Petroleum Corporation";

8. соглашение о намерениях по реализации проекта "Индустриальный парк гражданских взрывчатых изделий" между АО "НК "Казахстан инжиниринг" и Liangjiang Precision Control Electronic Technology (Chongqing) Co.Ltd;

9. рамочное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан, АО Qazaqstan Investment Corporation и China Huadian Overseas Investment об инвестиционном сотрудничестве;

10. рамочное соглашение о сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" и ООО "ГК Порт Ляньюньган";

11. дистрибьютерское соглашение между Astana Motors и BYD Auto Industry Co.Ltd. о поставке автомобилей на новых источниках энергии;

12. дистрибьютерское соглашение между Astana Motors и TELD New Energy Co.Ltd.;

13. дополнительное соглашение об академическом обмене между КазНУ им. Аль-Фараби и Пекинским университетом иностранных языков;

14. кредитное соглашение между АО "Самрук-Казына", GPC Investment LLP, Bank of China Limited (Tokyo Branch), JSC AB "Bank of China Kazakhstan", China Construction Bank (Asia) corporation limited о предоставлении кредитной линии GPC Investment;

15. предварительное соглашение об инвестировании между АО "Самрук-Қазына" и SANY Renewable Energy Co.Ltd;

16. меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан, АО "Самрук-Қазына" и China National Petroleum Corporation;

17. меморандум о сотрудничестве и партнерстве между РГП "Больница Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан" на ПХВ, НАО "Медицинский университет Астана" и BGI Group;

18. меморандум о сотрудничестве между АО "Казпочта" и Sai Cheng International Logistics Co.Ltd.;

19. меморандум о взаимопонимании между ТОО "Primus Capital" и Sinoma Cement Co.Ltd;

20. меморандум о взаимопонимании между НАО "Медицинский Университет Астана" и Schanghai United Imaging Helthcare Co.Ltd;

21. меморандум о взаимопонимании между КазНУ им. Аль-Фараби и Пекинским университетом языка и культуры;

22. дополнение №7 к Контракту на недропользование между Министерством энергетики Республики Казахстан и АО "CNPC-Актобемунайгаз";

23. основные условия участия QIC в фонде Forebright Life Science Technology Fund между АО "Qazaqstan Investment Corporation" и BGI Group;

24. договор купли-продажи природного газа между АО "НК "QazaqGaz" и Petrochina International Co.Ltd.

Напомним, сегодня президент побеседовал с профессором Лю Шицинем, который преподавал ему во время стажировки в Пекине.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Китай

Напомним, вчера президент Казахстана прибыл в Китай с официальным визитом.

В аэропорту Пекина его встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

При этом сегодня Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры.

Лидер Китая встретил президента Казахстана в Доме народных собраний Пекина. В честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула. Затем главы государств со своими делегациями начали переговоры в Большом восточном зале.

Токаев отметил, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень, а также пригласил главу КНР посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.