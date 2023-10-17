Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Документы на более 16 млрд долларов подписали в ходе визита Токаева в Китай

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев на церемонии подписания документов
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

В рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Китай было подписано 30 коммерческих документов на сумму 16,54 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В официальном Telegram-канале пресс-службы президента обнародовали список документов, подписанных в рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в КНР.

Всего было подписано 30 коммерческих документов на общую сумму 16,54 млрд долларов, в том числе инвестиционные, торговые соглашения, договора о передаче технологий на производство, открытии кредитных линий и так далее.

В присутствии главы государства были подписаны следующие документы:

1. соглашение между АО "НК "КазМунайГаз" и SINOPEC о совместной разработке пред-ТЭО по проекту ТФК/ПЭТФ;

2. соглашение между АО "НК "КазМунайГаз" и CITIC Group о взаимопонимании по продвижению проекта увеличения мощности завода ТОО "СП "CASPI BITUM" по переработке до 1,5 млн тонн нефти в год;

3. соглашение о сотрудничестве между АО "Казпочта" и YTO Express Group;

4. рамочное соглашение АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" и CRRC Corporation Limited о сотрудничестве и приобретении продуктов CRRC Corporation Limited (торговое соглашение);

5. двустороннее заявление Министерства энергетики Республики Казахстан и China National Petroleum Corporation о продлении срока действия контракта на недропользование;

6. договор купли-продажи долей участия в уставном капитале ТОО "Силлено" между АО "НК "КазМунайГаз", SINOPEC и ООО "СИБУР".

Также в рамках официального визита главы государства в КНР были подписаны следующие документы:

1. соглашение о сотрудничестве между АО "Самрук-Қазына»=" и China Power International Holding, SANY Renewable Energy Co.Ltd;

2. соглашение о сотрудничестве между КазНУ им. Аль-Фараби и Пекинским университетом нефти (China University of Petroleum) по созданию Ассоциации "Один пояс, один путь" совместного развития индустрии, подготовки научных кадров, совместных научных исследований в энергетическом секторе;

3. соглашение о сотрудничестве между ТОО "Внешнеторговая палата Казахстана" и Shenzhen Enterprise Confederation;

4. соглашение о совместной разработке проекта между АО "Самрук-Энерго" и Power China Resources Ltd.;

5. соглашение о совместной разработке между АО "Самрук-Қазына" и China Power International Holding;

6. соглашение о сотрудничестве между АО "КазМунайГаз" и China National Offshore Oil Corporation;

7. соглашение о сотрудничестве между АО "НК "QazaqGaz" и "Geo-Jade Petroleum Corporation";

8. соглашение о намерениях по реализации проекта "Индустриальный парк гражданских взрывчатых изделий" между АО "НК "Казахстан инжиниринг" и Liangjiang Precision Control Electronic Technology (Chongqing) Co.Ltd;

9. рамочное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан, АО Qazaqstan Investment Corporation и China Huadian Overseas Investment об инвестиционном сотрудничестве;

10. рамочное соглашение о сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" и ООО "ГК Порт Ляньюньган";

11. дистрибьютерское соглашение между Astana Motors и BYD Auto Industry Co.Ltd. о поставке автомобилей на новых источниках энергии;

12. дистрибьютерское соглашение между Astana Motors и TELD New Energy Co.Ltd.;

13. дополнительное соглашение об академическом обмене между КазНУ им. Аль-Фараби и Пекинским университетом иностранных языков;

14. кредитное соглашение между АО "Самрук-Казына", GPC Investment LLP, Bank of China Limited (Tokyo Branch), JSC AB "Bank of China Kazakhstan", China Construction Bank (Asia) corporation limited о предоставлении кредитной линии GPC Investment;

15. предварительное соглашение об инвестировании между АО "Самрук-Қазына" и SANY Renewable Energy Co.Ltd;

16. меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан, АО "Самрук-Қазына" и China National Petroleum Corporation;

17. меморандум о сотрудничестве и партнерстве между РГП "Больница Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан" на ПХВ, НАО "Медицинский университет Астана" и BGI Group;

18. меморандум о сотрудничестве между АО "Казпочта" и Sai Cheng International Logistics Co.Ltd.;

19. меморандум о взаимопонимании между ТОО "Primus Capital" и Sinoma Cement Co.Ltd;

20. меморандум о взаимопонимании между НАО "Медицинский Университет Астана" и Schanghai United Imaging Helthcare Co.Ltd;

21. меморандум о взаимопонимании между КазНУ им. Аль-Фараби и Пекинским университетом языка и культуры;

22. дополнение №7 к Контракту на недропользование между Министерством энергетики Республики Казахстан и АО "CNPC-Актобемунайгаз";

23. основные условия участия QIC в фонде Forebright Life Science Technology Fund между АО "Qazaqstan Investment Corporation" и BGI Group;

24. договор купли-продажи природного газа между АО "НК "QazaqGaz" и Petrochina International Co.Ltd.

Напомним, сегодня президент побеседовал с профессором Лю Шицинем, который преподавал ему во время стажировки в Пекине.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Китай

Напомним, вчера президент Казахстана прибыл в Китай с официальным визитом.

В аэропорту Пекина его встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

При этом сегодня Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры.

Лидер Китая встретил президента Казахстана в Доме народных собраний Пекина. В честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула. Затем главы государств со своими делегациями начали переговоры в Большом восточном зале.

Токаев отметил, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень, а также пригласил главу КНР посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2041381-tokaev-podpisal-ryad-dokumentov-v-kitae/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.