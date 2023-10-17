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30 лет независимости Казахстана

Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры

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Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин
Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сегодня провели переговоры, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал Акорды, лидер Китая встретил президента Казахстана в Доме народных собраний Пекина. В честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула. Затем главы государств со своими делегациями начали переговоры в Большом восточном зале.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что он с большим удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина вновь посетить Китай для участия в 3-м Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь".

"С первых дней Казахстан твердо поддерживает вашу глобальную инициативу и активно участвует в ее продвижении. Мы всегда помним, что ровно 10 лет тому назад эта инициатива была изложена в вашей речи в Астане. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с блестящими результатами в реализации этого мегапроекта и пожелать успешного проведения знакового мероприятия.

Поздравляю вас с 74-летием со дня образования Китайской Народной Республики и блестящим выступлением команды Китая на XIX летних Азиатских играх в Ханчжоу. Мы с большим воодушевлением следим за бурным прогрессом Китая. Под вашим мудрым лидерством Китай уверенно приближается к достижению высокой цели – стать передовой мировой державой", – заявил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин
Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: t.me/aqorda_resmi

Также глава нашего государства подчеркнул положительную динамику развития казахско-китайских отношений, отвечающих уровню вечного всестороннего стратегического партнерства

"Мы выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям. Мощный импульс комплексному углублению связей придали итоги вашего государственного визита в Казахстан в сентябре прошлого года, в ходе которого был дан старт новому "золотому 30-летию" сотрудничества между нашими странами. Успешно развивается торговля между нашими государствами. Рост значительный. Продолжается реализация 52 совместных проектов с объемом инвестиций в 21 млрд долларов.

2024 год объявлен годом казахстанского туризма в Китае, что откроет большие перспективы для этой сферы. Создаются благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обмена. Считаю, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень.

Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить вас, уважаемый председатель Си Цзиньпин, посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году", сказал Касым-Жомарт Токаев.

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин. Фото: t.me/aqorda_resmi

В свою очередь председатель КНР поблагодарил президента Казахстана за принятие приглашения и отметил важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

"Добро пожаловать на 3-й Форум высокого уровня международного сотрудничества "Один пояс, один путь»" Здоровые, стабильные и динамичные китайско-казахские отношения способны укрепить доверие между двумя странами и решительно содействовать поддержанию мира и стабильности. Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай и Казахстан будут придерживаться своих первоначальных устремлений и помогать друг другу. За годы дружбы наши страны успели выстроить вечное всестороннее стратегическое партнерство. 10 лет назад я впервые инициировал проект "Один пояс, один путь" в Казахстане", − отметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Казахстана, а также масштабные реформы, проводимые Токаевым.

Переговоры
Переговоры. Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, а также в атомной промышленности, машиностроении и туризме, электронной коммерции и высоких технологиях. Также лидерами подчеркнута важность реализации совместных инвестиционных проектов и создания условий для взаимного культурного обогащения.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

По завершении переговоров Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина членами делегаций двух стран был подписан ряд документов:

  1. меморандум о взаимопонимании между Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики по обмену и сотрудничеству в области экономического развития;
  2. соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа;
  3. меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики по совместному развитию сотрудничества по проекту строительства железной дороги "Тачэн – Аягоз";
  4. соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута;
  5. протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях при экспорте рапса из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику.

Напомним, вчера сообщалось, что 17 и 18 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Китайскую Народную Республику. Он также примет участие в форуме "Один пояс, один путь".

Вчера вечером глава государства прилетел в Китай. В аэропорту Пекина президента встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

Также Акорда сообщала, что Токаев примет участие в торжественной церемонии открытия бюста Абу Насра Аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры.

Между тем сегодня в Китай прибыл с двухдневным визитом президент РФ Владимир Путин. Он выступит на открытии форума "Один пояс, один путь" и встретится с Си Цзиньпином.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2041273-tokaev-i-si-tszinpin-proveli-peregovory/

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