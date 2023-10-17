Токаев встретился с профессором, у которого учился 40 лет назад во время стажировки в Пекине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Китай побеседовал с профессором Лю Шицинем, который преподавал ему во время стажировки в Пекине, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Мне очень приятно спустя 40 лет вновь оказаться в стенах моего университета и встретить Вас в добром здравии. Хочу особо отметить Ваше трудолюбие, стойкость и бодрость духа. Знания, которыми Вы делились со своими учениками, бесценны. Все это подтверждает Ваш профессионализм, усердие и любовь к своему делу.

Я знаю, что Вы находитесь на заслуженном отдыхе. Несмотря на это, Вы продолжаете участвовать в общественной жизни университета и вносите большой вклад в развитие межкультурных связей", – заметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев и Лю Шицинь. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Лю Шициня и пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

После беседы главе государства показали архивные документы о его учебе в университете.

В завершение мероприятия президент подарил Пекинскому университету языка и культуры портрет Абу-Насра Аль-Фараби и встретился с казахстанскими студентами, обучающимися в учебном заведении.

Как сообщается на официальном сайте Акорды, в 1975 году Касым-Жомарт Токаев окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), а преддипломную стажировку прошел в Посольстве СССР в КНР.

В 1983-1984 годах он стажировался в Пекинском лингвистическом институте.

В 1992 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Китай

Напомним, вчера президент Казахстана прибыл в Китай с официальным визитом.

В аэропорту Пекина его встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

При этом сегодня Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры.

Лидер Китая встретил президента Казахстана в Доме народных собраний Пекина. В честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула. Затем главы государств со своими делегациями начали переговоры в Большом восточном зале.

Токаев отметил, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень, а также пригласил главу КНР посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.