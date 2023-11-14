Более 120 казахстанцев и членов их семей эвакуируют из сектора Газа во вторник

Сегодня, 14 ноября, из сектора Газа через КПП "Рафах" смогут эвакуироваться 122 граждан – казахстанцы и члены их семей, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Сегодня ночью Главное управление погранпереходов и границ сектора Газа на своей официальной Facebook-странице опубликовало список граждан, которые смогут эвакуироваться во вторник, 14 ноября, через КПП "Рафах".

Так, в графе "Казахстан" указаны 122 человека, которые имеют как казахстанское, так и палестинское гражданство, из которых 62 – несовершеннолетних.

Управление отмечает, что лица, упомянутые в списке, должны присутствовать на пункте пропуска 07:00 по местному времени (11:00 по времени Астаны) во внешнем зале перехода.

Напомним, вчера в МИД РК сообщили о начале эвакуации казахстанцев из сектора Газа.

Также в ведомстве рассказали о сложностях эвакуации из сектора Газа "смешанных" семей, в которых один человек является гражданином Казахстана, а его супруг – из Палестины.

Казахстанцы в секторе Газа

В начале октября в казахстанском МИД сообщили, что в секторе Газа находятся примерно 25 семей, среди которых есть граждане нашей страны.

23 октября стало известно, что гражданка Казахстана погибла в секторе Газа, вместе с ней погибла ее дочь.

Депутат Нурия Ниязова предложила обеспечить бесперебойной связью казахстанцев, которые находятся в секторе Газа.

Также ранее вице-министр иностранных дел Кайрат Умаров пояснял, почему не удается эвакуировать граждан Казахстана из сектора Газа. Он подчеркнул, что переговоры о выводе граждан продолжаются.

А на минувших выходных на саммите ЛАГ и ОИС в Саудовской Аравии глава МИД РК заявил, что наша страна полностью поддерживает права палестинцев на самоопределение и создание своего государства.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В конце октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа – его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что демилитаризация Газы – единственный способ победить терроризм в регионе.

Как ранее стало известно, глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа.