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"Арена смерти и отчаяния". Что происходит в больницах Газы через месяц после начала войны

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Больница в Газе
Больница в Газе. Фото: Mohammed Talatene/picture alliance via Getty Images

С начала войны между Израилем и ХАМАС больницы Газы находятся в центре внимания из-за нехватки ресурсов, скопления беженцев и продолжающихся боев.

Более двух тысяч палестинцев оказались заблокированы в крупнейшей больнице Газы «Аш-Шифа», в которой закончилась вода и топливо, многие другие медучреждения были вынуждены прекратить свою работу.

С начала войны в Газе было повреждено 36 медицинских учреждений, включая 22 больницы: лишь некоторые из них продолжают работать, сообщает ВОЗ.

«Там нет ни входа, ни выхода», – говорит представитель Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца о больнице, оказавшейся, по его словам, отрезанной от внешнего мира.

Ранее власти Израиля призывали всех жителей Газы, включая врачей и пациентов больниц, покинуть северную часть анклава, однако многие медучреждения заявили, что это невозможно.

Русская служба Би-би-си рассказывает о том, что происходит в главных больницах сектора Газа.

«Аш-Шифа»

«Аш-Шифа» – крупнейшая больница в секторе Газа, расположенная в районе Римал.

С начала конфликта между ХАМАС и Израилем эта больница и ее окрестности стали убежищем для местных жителей: десятки тысяч человек укрывались здесь от обстрелов.

Однако сейчас многие находившееся там палестинцы, а также некоторые медицинские работники, покинули ее, сообщила ООН и представители ХАМАС.

По словам главы управления больниц в секторе Газа (подконтрольно ХАМАС) Мохаммеда Закута, в обширном больничном комплексе «Аш-Шифа» сейчас находятся около 650 пациентов, 500 медицинских работников и примерно 2,5 тысячи перемещенных лиц.

В выходные ситуация в «Аш-Шифа» ухудшилась: врачи сообщили, что в последнем генераторе закончилось топливо, из-за чего умерло несколько пациентов, в том числе недоношенные дети, содержавшиеся в инкубаторах.

Израиль утверждает, что топливо было доставлено военными к больнице, но боевики ХАМАС помешали сотрудникам получить его.

Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию в больнице «тяжелой и опасной», добавив, что «Аш-Шифа» фактически перестала функционировать как больница.

«Здесь уже три дня нет электричества и воды, постоянные обстрелы и взрывы в этом районе усугубляют и без того критическое положение», – заявил глава ВОЗ Теодор Гебреисус.

«Мир не может молчать, когда больницы, которые должны быть безопасным убежищем, превращаются в арену смерти, разрухи и отчаяния», – добавил он.

В понедельник стало известно, что израильские войска подошли к воротам «Аш-Шифа». Израиль утверждает, что у ХАМАС есть подземный штаб в бункере под больницей, и боевики намеренно используют ее пациентов в качестве прикрытия. В ХАМАС и больнице отрицают эти обвинения.

Израиль приказал гражданскому населению покинуть больницу, а медикам – эвакуировать пациентов. Власти Израиля добавили, что готовы эвакуировать младенцев из неонатального отделения.

Военные ЦАХАЛ оставили у входа в больницу 300 литров топлива для питания аварийных генераторов, однако боевики ХАМАС не позволили персоналу забрать топливо, сообщила израильская армия.

В интервью Би-би-си представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус также отверг заявления сотрудников больницы о том, что они опасаются оказаться под огнем ЦАХАЛ, если выйдут из здания, чтобы забрать топливо.

«Я категорически отрицаю это, и если это небезопасно, то не по вине израильских войск, а по вине ХАМАС», – сказал он.

В «Аш-Шифа» утверждают, что для работы больницы необходимо 500 литров топлива в час.

«Аль-Кудс»

«Аль-Кудс» – вторая по величине больница в секторе Газа. По данным палестинского Красного Полумесяца, больница прекратила работу в минувшие выходные из-за истощения запасов топлива и отключения электроэнергии.

«Больница была оставлена на произвол судьбы в условиях продолжающихся израильских бомбардировок, что представляет серьезную угрозу для медицинского персонала, пациентов и перемещенных гражданских лиц», – заявили в организации.

По ее данным, эвакуационный конвой Красного Креста пытался добраться до больницы в понедельник, однако не смог этого сделать из-за продолжающихся обстрелов.

«Пациенты и их сопровождающие до сих пор находятся в больнице без еды, воды и электричества», - говорится в сообщении Красного Полумесяца в соцсети Х.

Полевые госпитали

Египет, Турция и Объединенные Арабские Эмираты пообещали создать полевые госпитали для пострадавших жителей Газы.

13 ноября турецкое судно с гуманитарной помощью прибыло в порт египетского города Эль-Ариш, расположенного неподалеку от КПП «Рафах» на границе с сектором Газа, сообщил агентству AFP представитель порта.

Турецкий чиновник сообщил, что судно везет материалы, генераторы, машины скорой помощи для создания восьми полевых госпиталей.

По его словам, Анкара запросила у Каира разрешение на строительство полевых госпиталей в Эль-Арише и получила «зеленый свет».

Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о создании полевого госпиталя на территории Газы, рассчитанного на 150 мест. Там планируется создать отделения интенсивной терапии для детей и взрослых, а также отделы хирургии и анестезиологии, сообщает эмиратское новостное агентство WAM.

В анклаве также находится полевой иорданский госпиталь «Газа-76». В начале ноября власти Иордании заявили о доставке срочной медицинской помощи в госпиталь по воздуху – позже Армия обороны Израиля уточнила, что операция по поставкам продовольствия и медицинского оборудования координировалась через них.

12 ноября иорданская армия сообщила о доставке второго комплекта гуманитарной помощи на парашютах при поддержке ОАЭ и Катара.

Египет также подготовил полевой госпиталь для оказания помощи людям, эвакуированным из Газы: он расположен в городе Шейх-Зувейд в 15 километрах от КПП «Рафах», сообщает Reuters.

«Рантиси» и «Аль-Наср»

Специализированная детская больница «Рантиси» и расположенный рядом с ней медицинский центр «Аль-Наср» были эвакуированы в пятницу «за исключением небольшого числа пациентов и персонала», сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

В Рантиси находилось единственное в Газе педиатрическое онкологическое отделение.

В субботу Израиль сообщил о ликвидации одного из командиров ХАМАС Ахмеда Сиама, который, по данным ЦАХАЛ, удерживал в заложниках в больнице около тысячи человек, не позволяя им эвакуироваться.

Ахмед Сиам служит «еще одним примером того, как Хамас использует гражданское население Газы в качестве живого щита в террористических целях», заявили в ЦАХАЛ.

Другие больницы в Газе

Сотрудники финансируемой Индонезией больницы в городе Джабалия заявили в субботу, что она продолжает работать, несмотря на повреждения и нехватку топлива и медикаментов.

Сарбини Абдул Мурад, глава Комитета неотложной медицинской помощи (MER-C), который управляет госпиталем, заявил, что больница «пытается выжить и работать в условиях темноты и нехватки медикаментов».

11 ноября в результате авиаудара была разрушена шведская клиника в лагере беженцев Аш-Шати, расположенном к западу от города Газа, сообщалось в сводке OCHA.

По данным ООН, на момент обстрела там укрывалось около 500 перемещенных гражданских лиц. Число жертв неизвестно.

17 октября произошел взрыв на автостоянке рядом с больницей «Аль-Ахли» в секторе Газа: на ее территории укрывались жители анклава, потерявшие жилье в ходе авиаударов.

ХАМАС обвинил в авиаударе Израиль и заявлял о гибели сотен людей, в то время как ЦАХАЛ утверждал, что причиной стала неисправная ракета «Палестинского исламского джихада».

Западные разведки пришли к выводу, что ракета, скорее всего, была запущена с территории сектора Газа в сторону Израиля.

Алина Исаченко

Би-би-си

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2045558-arena-smerti-i-otchayaniya-chto-proishodit-v-bolnitsah-gazy-cherez-mesyats-posle-nachala-voyny/

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